Des orages violents frappent la Mauricie et le Centre-du-Québec

Les orages violents, annoncés par Environnement Canada, ont frappé la Mauricie et le Centre-du-Québec mardi en fin d'après-midi et début de soirée.

Vers 19h45, une tornade a touché le camping de Lac-aux-sables selon la Sûreté du Québec. Une rafale de vent a projeté une roulotte vide sur une autre. Il n'y aurait eu que trois blessés mineurs, des personnes qui mangeaient à proximité. Ils ont été pris en charge et transportés à l’hôpital. Policiers, pompiers et ambulanciers étaient encore présents sur place vers 21h pour vérifier l'ampleur des dégâts et rassurer les campeurs.Dans le même secteur, près de 1100 résidences étaient privées d'électricité d'après Hydro Québec.

Au Centre-du-Québec, Danville aurait subi des rafales de vents causant des dégâts et des coupures d'électricités. Environ 980 foyers étaient sans électricité en raison de dommages dus à la végétation.

Le secteur de Saint Gérard-Majella comptait encore mardi soir 1080 coupures d'électricité dues à la végétation et vraisemblablement liées aux orages et vents de l'après-midi.