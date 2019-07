Ex-ambassadeurs en Chine : l'opposition à Ottawa demande l'ouverture d'une enquête, en vain

Deux ex-ambassadeurs canadiens en Chine, Guy Saint-Jacques et David Mulroney, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ne seront pas entendus en comité parlementaire, comme le demandaient mardi les partis d'opposition à Ottawa.

Conservateurs et néo-démocrates reprochent au gouvernement de faire des pressions indues auprès des deux anciens diplomates.

Les députés, qui ont convoqué cette réunion extraordinaire au cœur des vacances d'été, souhaitaient revenir sur les déclarations des deux ex-ambassadeurs faites au quotidien The Globe and Mail.

Guy Saint-Jacques et David Mulroney ont fait savoir qu'ils avaient été contactés, sur un ton pour le moins partisan, par un responsable d'Affaires mondiales Canada, le sous-ministre adjoint pour l’Asie-Pacifique, Paul Tholpill.

Le bureau du premier ministre espérait que les gens qui avaient une certaine influence avec les médias - entre autres les anciens ambassadeurs canadiens en Chine - pourraient parler et appuyer la stratégie du gouvernement. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur en Chine

S'il affirme ne pas avoir été muselé, Guy Saint-Jacques considère que de telles demandes de la part du gouvernement sont pour le moins surprenantes : Ce n’est pas habituel, c'est pour cela que j'étais perplexe, on est dans un pays avec une liberté d'expression... Et puis si le bureau du premier ministre veut que j'appuie la stratégie du gouvernement, il faudrait que je sache justement quelle est la sienne.

De son côté David Mulroney a soutenu que le sous-ministre adjoint Paul Tholpill, entré en fonction ce mois-ci, a demandé à ce que ses futurs commentaires soient validés par Affaires mondiales Canada.

Rejet de la mention

Lors de cette réunion estivale, les députés libéraux, majoritaires au sein du comité des Affaires étrangères de la Chambre des Communes, ont rejeté la mention qui prévoyait de convoquer la ministre Freeland, les deux anciens ambassadeurs en Chine et d'autres témoins.

D’un côté le premier ministre nous dit que c’est faux, et de l’autre côté, il empêche les députés de parler et d’ouvrir une enquête , s’insurge Pierre Paul-Hus, député du Parti conservateur du Canada.

Les députés libéraux, eux, se défendent de protéger le premier ministre et accusent l'opposition de politiser la crise diplomatique avec la Chine.

« Ils essaient de créer un narratif pour faire croire que nous ne nous concentrons pas sur les choses importantes. Il faut d'abord et avant tout garantir la sécurité des deux Canadiens détenus en Chine, mais aussi assurer les moyens de subsistance des agriculteurs et des autres Canadiens touchés par le litige commercial avec Pékin », explique Rob Oliphant, député libéral et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères.

M. Oliphant soutient que les deux anciens ambassadeurs ont été contactés par le gouvernement afin de s'assurer que les Canadiens parlent « d'une voix éclairée », et non pas « d'une seule voix ».

Pourtant, l’ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques, en entrevue à 24/60 sur RDI, a réaffirmé ses précédents propos : Le sous-ministre adjoint m’a informé que le bureau du premier ministre aimerait que moi et d’autres anciens ambassadeurs parlions d’une voie unie.

Il explique même avoir reçu un appel de la ministre Chrystia Freeland, le 24 juillet au soir. À l’autre bout du téléphone, la ministre a tenu à lui présenter ses excuses :

Je suis désolée de l’impression que cet appel-là a pu créer. Je peux vous dire qu’en tant qu’ancienne journaliste, la liberté d’expression est pour moi primordiale. Et il n’est pas question de limiter ce droit à qui que ce soit. Propos de Chrystia Freeland, rapportés par Guy Saint-Jacques

Le premier ministre Justin Trudeau a déjà assuré que son cabinet n'avait eu aucune intention de faire pression sur les deux anciens diplomates.

La mention déposée par l'opposition avait pour objectif d’obliger la ministre des Affaires étrangères et des hauts responsables à préciser la politique du gouvernement libéral à l'égard de la Chine.

Avec les informations de Mathieu Gohier