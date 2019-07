Jagmeet Singh affirme que le NPD peut bien défendre les intérêts des Nord-Ontariens

- Croyez-vous pouvoir faire des gains dans le Nord de l’Ontario, particulièrement dans le Nord-Ouest?

Oui, on a de grands espoirs pour la région à cause du fait qu’on a des candidats et candidates extraordinaire. On a annoncé [lundi] la candidature du chef [Rudy] Turtle, de Grassy Narrows. Il est quelqu’un qui a vraiment montré sa capacité à lutter contre le gouvernement fédéral libéral pour faire avancer les enjeux de sa communauté, mais aussi il va être un excellent candidat pour toute la région. Ici à Thunder Bay, on a deux candidates extraordinaires.

Anna Betty Achneepineskum, ancienne chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski, sera la candidate néo-démocrate dans la circonscription de Thunder Bay—Superieur Nord. Photo : Nation Nishnwabe-Aski

Nous avons grand espoir aussi dans la région, car les gens sont déçus du gouvernement libéral de M. Trudeau et ils savent qu'un gouvernement conservateur va couper les services dont ils ont besoin. Nous avons l’occasion de montrer nos valeurs, et nos politiques vont aider les gens, avec notre système d’assurance médicaments et avec notre politique pour le contenu canadien.

- Est-ce que ce sont les candidats potentiels qui ont approché le parti, ou l’inverse?

C’est partagé, il y a un mélange des approches. Je suis fier du fait qu’il y a un intérêt [pour le NPD], et je suis fier de travailler fort pour recruter les candidats. Ils sont des exemples de la qualité des gens dans la région. Je me rappelle de la conversation avec [l’artiste Stéphane] Paquette et j’étais heureux qu’il choisisse de se présenter pour nous.

- Est-ce important pour vous d’avoir des candidats provenant de cultures et de parcours professionnels variés?

Notre équipe, comme toutes les équipes, a besoin de cette diversité. Avec des candidats autochtones, qui connaissent bien la réalité de leur communauté, ça nous donne un avantage. Aussi, avec des artistes et des gens qui travaillent dans le domaine de l’éducation, toutes ces compétences sont importantes pour avoir des opinions différentes. Ça reflète la réalité des gens du Canada.

- Qu’est-ce que le NPD fera différemment pour aider les communautés autochtones comme Attawapiskat qui ont des problèmes d’eau contaminée?

Premièrement, on a des candidats qui ont déjà travaillé sur ces enjeux. En plus, dans ce cas, on a quelque chose assez de base : le fait que dans un pays riche des gens n’ont pas accès à l’eau potable. Ce qu’on propose, c’est que si on a la capacité d’acheter un pipeline avec des fonds publics [...] On peut régler le problème de l’eau potable à travers le pays.

- La communauté sikhe de Thunder Bay a récemment tenu un kiosque pour montrer à la population comment mettre un turban. Que pensez-vous de l’initiative?