Il y aura des élections partielles à Saint-Simon

Des élections partielles auront lieu le 25 août prochain à Saint-Simon-de-Rimouski. Trois postes sont à combler, soit le poste de maire et deux postes de conseiller municipal.

La candidate Geneviève Vezeau a été élue par acclamation au poste de conseillère municipale 4 à la fin de la période mise en candidature, le 26 juillet.

Les candidats au poste de maire sont Pierre M. Barre, Jérôme Rouleau et Richard Caron.

Claude Gagnon et Diane Lamarre sont dans la course pour le poste de conseiller municipal 1, tandis qu’André Rioux et Chantal Malacort convoitent le poste de conseiller municipal 2.

L’élection partielle fait suite à la démission du maire, Wilfrid Lepage, et à celle de trois conseillers, dont Pierre M. Barre.