Le rêve américain de Sébastien Collard

Il se joindra aux Jaguars sous les ordres de Nick Brochu pour continuer son développement, en plus d'étudier pour un baccalauréat en finances.

Ça fait longtemps que je travaille pour ça, ça fait 10 ans dans le fond, depuis que j'ai commencé à jouer. C'est un peu l'accomplissement de toutes mes années de travail , explique l'athlète de 18 ans avec sa réserve habituelle.

Il profitera d'une bourse qui couvrira à environ 80 % ses frais d'études universitaires.

S'il connaît peu de choses sur cet état du sud, Collard a hâte de faire des découvertes et surtout d'apprendre à connaître ses coéquipiers. Dans un sport individuel comme le tennis, l'environnement de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) lui permet de faire partie d'une équipe pour la première fois.

Il y a six joueurs généralement, moi je devrais jouer en position quatre ou cinq en commençant. C'est sûr que je voulais aller à une place où je pouvais jouer [...], c'est le fun parce que ça me donne l'occasion de monter et de finir ma carrière comme numéro un , explique celui qui a visité sa future université en janvier dernier et qui s'est immédiatement senti confortable avec ses futurs entraîneurs et coéquipiers.

Je pense que le collège américain va lui permettre de prendre un peu plus de place sur le terrain, de se sentir encore plus à l'aise. D'après moi, c'est au niveau tactique et mental où il y aura le plus de développement au cours de la prochaine année. Quand on le fait en groupe, l'énergie est encore plus intéressante , mentionne Mathieu Toupin, directeur de Tennis Performance Outaouais (TOP).

Université avant les pros

Les amateurs de tennis présents au Challenger de Gatineau à la mi-juillet ont pu faire connaissance avec quelques joueurs canadiens issus des rangs universitaires, comme Alexis Galarneau, qui a fait tomber les deux premières têtes de série du tournoi.

Benjamin Sigouin, Brayden Schnur, Carol Zhao... Ils ont tous pris le chemin des collèges américains. C'est un parcours de plus en plus respecté, même avec l'optique d'aller professionnel un jour , précise Toupin, dont l'organisation a maintenant envoyé cinq athlètes dans les établissements universitaires au sud de la frontière.

Dans le cas de Collard, le choix entre l'école et les rangs professionnels s'est imposé de lui-même.

Je ne pense pas que c'était possible avec le niveau que j'ai en ce moment. Avec l'université, je peux encore essayer d'aller pro après, mon niveau risque d'être encore meilleur, donc ça me donne plus de chance. Et j'ai un plan B pour continuer ma carrière avec mon bac , explique le jeune homme, qui a remporté son premier match professionnel pendant le Challenger de Gatineau dans un duel en double avec Brandon Holt.

Avant de penser au futur, le Gatinois doit d'abord finir de boucler ses valises pour être fin prêt pour son nouveau départ.