La magie de Nouvelle scène en vidéo

Cette année encore, le gala Nouvelle scène promet d’être un grand moment de musique, de talent et de fête. Il se déroulera jeudi soir, à Regina, et mettra en compétition trois candidats.

Ce concours d’artistes fransaskois a été repensé en 1990 - il existait bien avant. Il est depuis présenté dans sa forme actuelle.

Son but? Dénicher les artistes de la relève. Et pour celles et ceux qui y participent leur offrir les formations dont ils ont besoin pour s’épanouir et dans le meilleur des cas, faire carrière.

Au cours des 30 dernières années, des fortes personnalités ont émergé. Elles rayonnent encore aujourd’hui. On pense à Lord Byrun, Étienne Fletcher et bien évidemment Anique Granger, pour ne citer qu’elles.

Revivez la magie du gala Nouvelle scène, à travers cette vidéo!