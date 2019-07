Jessie Reyez annule son concert à Osheaga

Le festival Osheaga a annoncé mercredi sur sa page Facebook que l'autrice-compositrice-interprète canadienne avait besoin de temps pour se rétablir d'une blessure.

Gagnante des prix Juno de la révélation de l’année en 2018 et de l’album R'n'B/soul de l’année en 2019 pour son album Being Human in Public, Jessie Reyez était l'une des invitées incontournables de la programmation 2019 du festival montréalais.