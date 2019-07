Mieux utiliser les engrais pour économiser et protéger l’environnement

L’agronome Tyler Kessler explique que plus d'engrais ne signifie pas forcément plus de récolte. D'autres facteurs entrent en ligne de compte : les quantités de pluie, l'ensoleillement et l’état du sol, par exemple. En revanche, trop d’engrais relâche plus d’azote dans l'atmosphère qui n'est pas absorbé par les plantes.

L’azote se transforme par la suite en protoxyde d'azote (N2O) ou gaz hilarant, un gaz à effet de serre 300 fois plus important que celui du gaz carbonique.

Selon le gouvernement canadien (Nouvelle fenêtre) , les émissions de protoxyde d’azote provenant des engrais des fermes canadiennes en 2017 s’élevaient à 13 millions de tonnes, soit près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole.

L'agronome Tyler Kessler analyse les sols et conseille les agriculteurs sur les bonnes quantités d'engrais à utiliser. Photo : Radio-Canada / Matthew Howard

Équipé de sondes et autres équipements technologiques, Tyler Kessler analyse des échantillons de sol, puis conseille les agriculteurs du sud de la province sur la bonne quantité d’engrais à utiliser.

« Quand les agriculteurs prennent de bonnes décisions économiques fondées sur des données et l’agriculture de précision, l’environnement s’en sort gagnant à tous les coups », déclare-t-il.

Pour sa part, l’agronome Jocelyn Velestuk, qui exploite une ferme à Broadview à l'est de Regina, indique qu’il est souvent possible de profiter davantage des engrais.

Ça coûte cher

En plus des produits chimiques, elle a recours à des techniques naturelles pour fertiliser le sol. Par exemple, en variant les cultures.

« On peut trouver le niveau où les émissions de gaz à effet de serre diminuent pendant qu’on augmente la quantité d’engrais absorbée par les plantes. C’est gagnant-gagnant », déclare-t-elle.

D’un autre côté, le professeur associé à l'Université de la Saskatchewan, Richard Farrell, qui mène des études sur les sols, déclare que de nouveaux engrais chimiques plus efficaces commencent à faire leur apparition sur le marché.

Certains d'entre eux ont un revêtement qui permet de mieux contrôler les émanations d’azote qu'ils génèrent. Toutefois, leurs prix restent élevés, ce qui n'incite pas les agriculteurs à s'en procurer.

Grâce à des méthodes de culture particulières, les agriculteurs des Prairies parviennent à réduire leurs émanations de gaz carbonique. Néanmoins, les émissions de protoxyde d'azote provenant des engrais risquent de gâcher ce bon résultat.

Tyler Kessler et Jocelyn Velestuk plaident pour une plus grande implication des gouvernements et des universités dans la recherche de méthodes pour améliorer la gestion des engrais.

Avec les informations de Bonnie Allen, CBC News