Maxime Bernier mise sur l'authenticité en Saskatchewan

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, fait sa tournée de la Saskatchewan jusqu’à jeudi pour présenter ses 14 candidats aux élections fédérales du 21 octobre. Dans un discours axé sur la proximité et l’authenticité, M. Bernier dit vouloir rejoindre les Canadiens déçus par les libéraux et les conservateurs.

Après l’Alberta et le Manitoba, Maxime Bernier poursuit sa tournée de l’Ouest canadien. Il était de passage à Regina mardi et doit se rendre à North Battleford, Saskatoon et Prince Albert mercredi.

Aux côtés de huit de ses candidats et devant une cinquantaine de personnes réunies devant le palais législatif de la capitale, Maxime Bernier s’est dit prêt à défendre les intérêts des Saskatchewanais et s’est targué d’avoir nommé jusqu’ici 305 candidats sur les 338 circonscriptions du Canada.

Je parle aux vrais conservateurs ici. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Le chef du Parti populaire du Canada estime qu’il a les bonnes politiques pour les gens de la province.

Le Parti populaire souhaite abaisser le nombre d'immigrants reçus au pays, s'assurer de la construction de pipelines et donner des incitatifs aux provinces pour qu’elles développent leurs propres ressources naturelles.

Dans son discours, Maxime Bernier met par ailleurs l’accent sur la liberté d’expression. On dit ce que l'on pense, on a le courage de dire les choses , déclare le chef du parti.

Un aspect qui a séduit Scott David Harrison, un travailleur de l’industrie du pétrole qui a récemment adhéré au Parti populaire du Canada.

Une résidente de Regina, Jeannette Bryden, apprécie également cette dimension chez le candidat.

Si vous perdez la liberté d’expression, vous perdez tout. Jeannette Bryden, résidente de Regina

Jeannette Bryden soutient la vision du chef du PPC. En matière d'immigration, elle appuie l'idée d'abaisser le nombre d'immigrants reçus au pays. Photo : Radio-Canada / Tyler Pidlubny

Discours haineux et liberté d'expression

Dans une publication Facebook, un des 14 candidats du parti de Maxime Bernier est allé jusqu’à affirmer que les discours haineux peuvent encourager la liberté d’expression.

Maxime Bernier a ajusté la situation en indiquant que son candidat de Saskatoon Sentier Carlton–Eagle Creek, Cody Payant, souhaitait simplement faire valoir des débats ouverts.

Dans un récent sondage, la firme Léger indique que le Parti populaire du Canada recueillerait actuellement 3 % des intentions de vote des Canadiens.