Watershed, la plus légendaire des microbrasseries albertaines

Ce petit hangar, où Kurt Pearson a commencé à brasser sa bière il y a 7 ans abritait un réservoir d'eau, qui lui a inspiré le nom de Watershed. Photo : Kurt Pearson

Kurt Pearson garde un petit sourire en coin pendant qu’il raconte la drôle d’histoire de Watershed là où elle a commencé, c’est-à-dire dans son hangar, chez lui, à quelques kilomètres de Wetaskiwin, dans le centre de l’Alberta.

Et pour cause. Celui qui commercialise des vêtements et d’autres produits dérivés de la microbrasserie Watershed n’a en fait jamais vendu une goutte de bière.

« J’ai toujours eu un faible pour les marques et j’avais déjà vendu des chandails. C’est un peu comme ça que j’ai créé l’image de marque d’une microbrasserie qui n’en était pas une », explique-t-il.

Faire mousser

Brasseur amateur, il crée donc la fausse marque Watershed pour habiller les bières qu'il brasse chez lui et qu'il offre à ses amis.

Reconnaissable à son logo en forme de robinet d'où s'échappe une cocotte de houblon, Watershed a créé une image de marque digne de toute bonne microbrasserie qui se respecte. Photo : @watershedbrew/Twitter

« Tout a commencé par une blague qui s'est répandue dans l'univers des bières artisanales en Alberta », continue Kurt Pearson.

De fil en aiguille, sa marque fictive sort de son réseau d'amis. Elle prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux sur lesquels il la met en valeur, au point où il finit par rejoindre, malgré lui, la cour des grands, celle des brasseurs professionnels.

« Hier, encore un fournisseur m’a approché pour me vendre de l’équipement [...] mais je ne suis qu’un brasseur du dimanche qui a un compte Twitter », dit-il, amusé.

Les bulles imaginaires de Watershed ont même fait tourner la tête de Rachel Notley, qui les a vantées à son tour sur Internet.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) « À consommer avec modération et joyeuse longue fin de semaine », avait tweeté l'ancienne première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, en 2018, en mettant Watershed dans la même liste que d'autres microbrasseries albertaines. Photo : @RachelNotley/Twitter

« C’était assez drôle de voir ma fausse microbrasserie recevoir ce sceau gouvernemental », plaisante Kurt Pearson, en reconnaissant que ce qui n’était qu’« une blague entre amis » a pris une ampleur inattendue.

« Le marketing de Watershed séduit plus que celui de bien des vraies bières », reconnaît pour sa part Rieley Kay, le copropriétaire du restaurant Cilantro and Chive, à Lacombe.

« Le logo est si incroyable qu’il y a toujours des gens qui portent des vêtements de cette marque dans les festivals de bière. »

Une licorne est née

Rieley Kay a aussi aidé à ancrer la blague dans le réel, en inscrivant les bières imaginaires de Watershed à son menu. Depuis, pas une semaine ne passe sans qu’un client n’en commande une.

« Et on leur sert une pinte d’eau », lâche Rieley Kay dans un éclat de rire.

Il est allé jusqu'à débourser 1000 $ pour qu'une publicité de Watershed se retrouve dans un guide de bières artisanales locales.

Il aimerait convaincre Kurt Pearson de démissionner de son emploi de contrôleur aérien pour se lancer dans la bière pour de vrai, d'ici 2035.

Avec cette ardoise accrochée au mur, le restaurant Cilantro and Chive s'amuse aussi de la popularité grandissante de Watershed. Photo : Rieley Kay

Blague ou pas, le restaurant Cilantro and Chive a déjà annoncé à ses clients qu'il serait le distributeur exclusif des bières de Watershed.

Avec les informations de Stephanie Dubois.