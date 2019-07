Le festival Westfest d’Ottawa met fin à ses activités

Nous ne sommes pas tristes. C’était une question de temps , a expliqué la fondatrice de l’événement, Elaina Martin, qui a confirmé mardi la fin du festival. Nous avons eu 16 années fabuleuses , a-t-elle ajouté. Nous avons fait ça aussi longtemps qu’on le pouvait pour la communauté.

Depuis les dernières années, la signature de partenariats avec différents commanditaires est devenue de plus en plus difficile. Le Westfest n’était donc plus rentable, selon Mme Martin.

Nous avons constaté ce déclin. Un festival gratuit ne compte évidemment pas sur la vente de billets, et puisque nous ne pouvons plus obtenir de fonds, nous en sommes rendus là aujourd’hui , a-t-elle déploré.

C’est un enjeu qui touche toute l’industrie, et je pense que tous les festivals ressentent la difficulté de se trouver des commanditaires , a noté la fondatrice du Westfest. Le festival ne recevait aucun appui financier de la province et, par conséquent, il n’a pas été touché par les compressions au programme Fêtons l’Ontario, selon sa fondatrice.

De Westboro à Mechanicsville

En 2015, la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) de Westboro a annulé un contrat de deux ans comme commanditaire principal du Westfest. Cette entente aurait donné à l’événement 125 000 $ par année.

À l’époque, la direction de la ZACZone d’amélioration commerciale avait souligné sa volonté de soutenir d'autres projets, et que leur entente avec le festival leur coûtait trop cher. Le Westfest s’est tenu à Westboro pendant une dizaine d’années, mais l’annulation du contrat l’a poussé à déménager dans le quartier Mechanicsville.

Le festival s’est plus récemment déroulé près l’aréna Tom Brown grâce à un soutien financier de la ZACZone d’amélioration commerciale de Wellington Ouest. L’ultime Westfest a eu lieu du 7 au 9 juin dernier.

Mme Martin est particulièrement fière du fait que son festival a placé des artistes émergents marginalisés et racisés sous les feux de la rampe.