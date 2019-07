Le ministère demande votre aide pour répertorier les colonies de chauves-souris

Peu de colonies de chauves-souris ont été signalées en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis le premier appel, il y a quelques années, près de 560 colonies ont été enregistrées au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, il y en a moins de 10.

Nathalie Desrosiers, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs encourage les citoyens à participer à la sauvegarde des chauves-souris.

Il faut avoir l’œil ouvert et ne pas avoir peur de dire où il y a des maternités, où il y a des colonies pour qu'on puisse se renseigner et documenter encore plus les chauves-souris, surtout dans la région de l'Abitibi, on n'en a quand même pas beaucoup et il y a quand même beaucoup de grottes et de mines où les chauves-souris sont présentes, alors c'est certain qu'il doit y avoir des colonies et nous on est prêt à aider les gens et à faire des décomptes et des suivis pour être capable d'en savoir un peu plus.

Population en déclin

La population de chauves-souris est en déclin en raison du syndrome du museau blanc. Un champignon qui se développe sur les chauves-souris, qui leur cause des inconforts durant l'hibernation et vont se réveiller trop tôt et épuisées.

Nathalie Desrosiers explique que chaque chauve-souris peut manger près de 1000 insectes par heure, plusieurs de ces insectes nocturnes ravageant les cultures et le milieu forestier.