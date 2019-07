Aide juridique Ontario : 50 cliniques juridiques tirent la sonnette d'alarme

Plus de 50 cliniques juridiques ontariennes ont participé à une journée de protestation, mardi. Elle ont dénoncé les coupes de 133 millions de dollars à Aide juridique Ontario (AJO) et mis en garde contre les conséquences de cette décision pour les plus démunis.

C'est épouvantable. C'est une attaque sans précédent envers les cliniques juridiques , s'inquiète Amy Lavoie, qui fait partie de la petite équipe d'avocats bilingues qui offrent des services juridiques gratuits à Windsor.

Les coupes budgétaires, annoncées en avril, représentent plus du tiers du budget d'AJO, qui fournit des services juridiques aux individus moins nantis et qui est financé à 75 % par le gouvernement ontarien.

En plus de voir leur fonds amputés, les cliniques juridiques se sont vues interdire l'utilisation du financement provincial pour traiter des cas de réfugiés ou de nouveaux arrivants.

Un coup dur, selon l’Association des cliniques juridiques communautaires de l'Ontario (ACJCO), organisatrice de cette journée d'action.

Les minorités : les premières touchées

Tout le monde a droit à l'accès à la justice , souligne Mme Lavoie, qui estime que ces coupes vont entraîner une croissance des inégalités, notamment envers les francophones qui s’installent ou qui sont déjà établis en Ontario. Au cours de la dernière année, quelques 5000 clients ont reçu des services en français.

C'est comme si on disait, vous n'avez pas autant de droits que quelqu'un d'autre Amy Lavoie, avocate à la Clinique juridique bilingue de Windsor-Essex

Ruth Goba, directrice du Black Legal Centre de Toronto, exhorte Doug Ford à réfléchir sérieusement aux compressions qu'il est en train de faire et à la façon dont il les effectue .

Ruth Goba, directrice du Black Legal Centre de Toronto Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Elle craint un impact disproportionné sur la communauté noire et les autres communautés ethniques de la province .

Avvy Go est, elle, directrice de la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic (CSALC). Elle s'est rendue devant le bureau de circonscription de Doug Ford, à Etobicoke, mardi. Elle raconte que nombre des clients de sa clinique sont des personnes dans des situations précaires, sans représentation juridique et abusés par leur employeur ou même leur propriétaire.

Avvy Go, directrice de la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Souvent, explique Mme Go, ces personnes ne parlent pas anglais, ce qui rend leurs démarches juridiques bien plus complexes.

Si nous ne sommes plus en mesure d’offrir des services juridiques [...], ces personnes ne pourront plus se tourner vers qui que ce soit. Ils ne vont pas trouver de l’aide auprès de leurs députés : la plupart de ces clients nous sont déjà référés par les députés. Avvy Go, directrice de la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic

La Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada a, de son côté, déjà averti que cette décision entraînera des retards et des perturbations concernant les demandes de statut de réfugié dans la province.

Un impact au-delà des services juridiques

Annette Trepanier, présidente du Conseil d’Administration de la clinique juridique bilingue Windsor-Essex, explique que ces compressions ne concernent pas uniquement le budget, mais aussi des coupures au niveau des services que le gouvernement va leur fournir.

Par ailleurs, AJOAide juridique Ontario , qui finançait un programme dans le cadre de sa Stratégie sur les communautés racialisées, affirme disposer cette année des fonds nécessaires seulement pour les programmes à Toronto.

Ce sont des conséquences sur tout le secteur des services publics, et tous les Ontariens devraient être inquiétés par cette décision , lance Mme Goba.

La province rejette la faute sur le fédéral et l'absence de résultats

Le ministère du Développement économique a réagit par écrit aux manifestations. Selon lui, l'argent accordé aux cliniques juridiques a été dépensée sans toujours donner de résultats.

Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale montrait que ces dernières années, de plus en plus d’argent avait été dépensé sans que les résultats attendus par les clients de l’aide juridique ou les contribuables soient atteints. Clint Thomas , porte-parole du ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce

Le ministre Vic Fedeli s'attend également à ce que le fédéral finance les services juridiques de la province. L'aide juridique disposera d'un budget de plus de 430 millions de dollars cette année, et encore plus si le gouvernement fédéral s'engage à financer adéquatement les services dont il est responsable , a écrit son porte-parole dans un courriel à Radio-Canada.

Pourtant, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a déjà souligné que des recherches menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie ont révélé que chaque dollar consacré à l’aide juridique rapporte 6 dollars aux gouvernements.

Les coupes ne devraient pas s’arrêter là, puisque d’autres compressions sont à prévoir d’ici à 2020-2021. La province dit même vouloir réaliser des économies annuelles de plus de 164 millions de dollars à compter de 2021-2022, selon le document du budget de l’Ontario.

Malgré cela, Amy Lavoie reste positive quant à un retour du gouvernement Ford sur sa décision.

Amy Lavoie, avocate pour la clinique juridique bilingue de Windsor, manifestait mardi dans sa ville contre les coupes du gouvernement Ford à Aide juridique Ontario. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

On a de l’espoir , dit-elle. On voit déjà que le gouvernement ontarien a réfléchi à certaines décisions qui avaient été prises avec le budget sorti en avril 2019, donc on ne peut jamais perdre espoir .

Avec les informations de Rose St-Pierre et Marguerite Gallorini