Les partis d'opposition unis pour le retour du train jusqu'à Gaspé

Le délai de sept ans évoqué par le gouvernement Legault pour rétablir et sécuriser complètement le rail jusqu’à Gaspé n’est pas acceptable selon les associations de comté.

Si on fait le Réseau express métropolitain en trois ans, à coup de milliards, pourquoi ne pas faire ça ici en deux ou trois ans? Pourquoi ignorer la Gaspésie et faire ça en sept ans?

Pour l’association de Québec solidaire dans la circonscription de Gaspé, l’enjeu du transport en Gaspésie réunit les trois partis d'opposition au-delà de la partisanerie politique.

Qu’importe les partis politiques, les valeurs, les orientations, l’enjeu du train, des transports en général, incluant le service d’autobus qui a été coupé aussi, nous touche tous dans la région. Donc, on doit manifester collectivement notre appui , explique le représentant de Québec solidaire, Geoff Clayden.

Certes, cette coalition se dit apolitique, mais la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, compte capitaliser sur cette alliance pour faire pression sur le gouvernement du Québec afin que soit réalisée plus rapidement la réfection du rail.

On ne veut pas en faire une mobilisation partisane. Donc, on s’adresse au gouvernement du Québec et non pas au gouvernement Legault pour faire comprendre qu’on ne peut pas attendre autant de temps alors qu’on parle de personnes âgées, par exemple, qui sont isolées de leur famille qui est à l’extérieur et qui sont privées d’un moyen de transport efficace.

Méganne Perry-Mélançon, députée péquiste de Gaspé