Le Marché public de Lévis en quête d'un...public

Pendant que Québec cultive ses marchés à grands coups d'investissement, Lévis fait maigre récolte dans ce domaine. En cinq ans, son marché public a perdu tous ses commerçants permanents. Les saisonniers qui tiennent encore boutique pendant l'été demandent à la Ville d'en faire plus pour attirer la clientèle.

Lévis compte près de 150 000 habitants, or son marché public, lui, tient dans un espace de stationnement et n'est que très peu visible, selon plusieurs.

De l'avis des commerçants et des clients interrogés, Lévis mérite mieux.

Les fraises et les tomates offertes au marché de Lévis semblent aussi bonnes qu'ailleurs... mais les clients ne se pressent pas pour les déguster. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Il faudrait faire plus de publicité , explique Juliette Lemay, une vendeuse derrière son kiosque. La route principale est à 100 mètres d'ici, mais la seule pancarte qui nous annonce, c'est un petit panneau vert .

Ce petit panneau borde la route du Président-Kennedy, une des artères les plus achalandées de la ville.

Le panneau qui annonce le marché fait la moitié de la taille de celui qui annonce une borne de recharge électrique. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

J'invite mes proches qui habitent aux alentours à venir, mais ils ne le trouvent même pas, poursuit la vendeuse. C'est assez subtil , ajoute Mme Lemay.

La Fraisière Garneau, le Légumier Marcoux de Saint-Nicolas et la ferme La Rosée du matin de Saint-Antoine-de-Tilly ont un emplacement permanent au Marché.

Un marché caché

Les clients qui atteignent le marché se réjouissent de pouvoir trouver des produits frais, cultivés dans les terres de la région.

L'emplacement choisi, par contre, en déçoit certains.

Je trouve ça loin, dit Claudette Dubois, une cliente du secteur Lauzon.

Bâti au coeur du quartier Miscéo, le marché public se trouve à proximité des hôtels près du Centre de congrès et d'expositions de Lévis.

Au milieu des tours qui poussent dans le secteur en développement, le marché semble petit.

J'aurais aimé voir le marché près de la traverse , poursuit Claudette. Ce ne serait pas le plus gros marché, mais ce serait beau .

Près de la traverse de Lévis, ce serait l'idéal, renchérit une autre vendeuse , Lucie Bergeron. Ici, ce n'est pas fameux .

Pour l'instant, les gens d'ici préfèrent traverser sur la rive nord pour aller au marché public. C'est ordinaire, sachant qu'il y en a un ici, et que les gens qui le fréquentent en sont satisfaits , ajoute-t-elle.

« Nous sommes presque tous partis »

En 2014, le maire Gilles Lehouillier se félicitait de doter Lévis d'un marché permanent et accessible à l'année.

Nous voulions que cet espace devienne un lieu de rencontre vivant et rassembleur , lançait alors l'élu. En constatant le travail accompli et en voyant les gens réunis ici aujourd’hui, je crois que nous pouvons déjà dire : ''mission accomplie''.

Or, cinq ans plus tard, ceux et celles qui étaient de l'aventure au départ sont loin de crier victoire.

Nous sommes presque tous partis , déplore Catherine Veilleux, du commerce Olives & Gourmandises. Parmi les neuf boutiques présentes au départ, il n'en reste qu'une, selon elle.

J'ai dû acheter de l'équipement, des kiosques, des réfrigérateurs , se rappelle Renaud Roy, qui a fermé la Boucherie Délecta l'automne dernier. En tout, j'ai dû perdre plusieurs centaines de milliers de dollars.

Natif de Lévis, l'entrepreneur rêvait d'avoir pignon sur rue dans sa ville. Même si le loyer était abordable au marché, les affaires n'étaient tout simplement pas assez bonnes pour que l'aventure en vaille la peine, dit-il.

Je n'ai jamais été capable de faire des profits là-bas. Aujourd'hui, le consommateur cherche l'abondance. Mais sans client, le marché n'attirait ni le producteur, ni l'artisan. C'est comme une roue qui tourne.

Un manque d'engagement de la Ville ?

La Ville nous chargeait d'animer et de promouvoir le marché , explique Catherine Veilleux. Ce n'est pas notre job! Nous, nous sommes des commerçants. C'est comme si nous devions accomplir des tâches, sans nécessairement avoir les compétences ou le temps pour le faire .

Lévis a investi chaque année depuis l'ouverture du marché. Selon les chiffres présentés à l'inauguration, l'administration réservait 45 000 $ au marché en 2014, puis 90 000 $ pour chacune des trois années suivantes, soit 2015 à 2017.

Depuis, la Ville devait moduler le montant de son aide financière en fonction des besoins de la coopérative qui gère le marché, jusqu'à un maximum de 90 000 $ par année.

Depuis son ouverture, Lévis aurait ainsi pu investir jusqu'à 500 000 $ dans son marché.

Radio-Canada n'a pas pu confirmer auprès de la Ville l'exactitude de ces chiffres. Aucun représentant municipal n'était disponible pour répondre à nos demandes d'entrevue.