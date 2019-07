La grève des éboueurs de Toronto, 10 ans plus tard

Rats, vermines, odeurs nauséabondes. Un conflit de travail qui a duré plus de cinq semaines, en plein été, avait transformé les parcs de la Ville Reine en dépotoirs.

Plus de 24 000 employés municipaux, dont les éboueurs, débrayent le 22 juin 2009 en raison des augmentations salariales jugées insuffisantes et des acquis que l’administration du maire David Miller prévoyait leur retirer.

Résultat : pas collecte des ordures jusqu’à la fin juillet, au terme de la grève.

Un laps de temps de cinq semaines qui aura vu les poubelles publiques déborder et certains résidents déposer leurs sacs à ordures dans des patinoires et des parcs municipaux, une mesure temporaire autorisée par la Ville à l’époque.

Les poubelles publiques de Toronto débordaient lorsque les éboueurs de la Ville ont déclenché une grève le 22 juin 2009. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Andrea D’Angelo, résidente du quartier de Christie Pits, se rappelle de ce cauchemar qui s’est fait bien sentir à travers la métropole. Littéralement.

C’était dégoûtant. Il y avait des sacs de poubelles empilés partout. Nous payions beaucoup en impôts pour que notre ville soit propre. Andrea D'Angelo, résidente du quartier Christie<span class="nbsp"></span>Pits

Connie Elliswhite et d’autres résidents s’étaient enchaînés devant le parc Campbell dans le quartier Junction pour empêcher les camions de la ville d’y déposer des sacs de poubelles.

Nous espérions que le maire Miller viendrait nous voir pour discuter de solutions, mais il s’en foutait. De nombreuses personnes sont venues manifester en appui , affirme-t-elle.

Ça me fâchait parce qu’il y avait des rats et plein de maladies qui pouvaient se propager et c’est nos enfants jouaient dans ces parcs-là. Connie Elliswhite, militante

Les autorités de santé publique avaient même sonné l’alarme puisque les mouches, les ratons laveurs et autres pestes pouvaient transporter des maladies, telles que la bactérie E. coli et la salmonelle.

Connie Elliswhite et d'autres résidents s'étaient enchaînés à la clôture d'un parc de leur quartier pour empêcher les camions de la ville d'y déposer des sacs de poubelles. Photo : Radio-Canada

Épouvantable

Bien que son immeuble à condos embauchait une société privée pour ramasser les déchets, Jean-Rock Boutin avoue que les Torontois en général se sentaient impuissants face à cette situation, particulièrement ceux qui habitaient près des parcs, pratiquement devenus des dépotoirs.

Les déchets s’accumulaient dans les cours arrières, dans les chutes à déchets, partout sur les coins de rue, c’était épouvantable , dit-il.

Dans des conflits comme ça, les citoyens sont toujours pris entre l’arbre et l’écorce. Jean-Rock Boutin, ex-résident de Toronto

La résidente Lisa Harlton, qui était enceinte lors de la grève des éboueurs de 2009, avait l’impression d’être prise en otage. Il faisait très chaud et nous n’avions pas d’air climatisé, donc on gardait les fenêtres ouvertes. L’odeur des poubelles est devenue âcre et ça empirait de semaine en semaine , raconte-t-elle.

Des résidents traversent une ligne de piquetage pour déposer leurs ordures au centre de transfert des déchets Bermondsey, dans le nord-est de Toronto, en cette quatrième semaine de grève. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Ce n’était pas la première grève du genre : les éboueurs de Toronto avaient également débrayé en juillet 2002, bien que ce conflit de travail n’avait duré que dix jours.

Peter Graefe, professeur de science politique à l'Université McMaster, estime que la grogne des Torontois à l’égard de la gestion de ces grèves, entre autres, a favorisé l’élection de Rob Ford, le frère de l'actuel premier ministre ontarien, comme maire de Toronto, l’année suivante.

Pour Rob Ford, ça a beaucoup joué dans sa campagne électorale [...] il a pu revirer la grogne des Torontois contre les travailleurs du secteur public , explique-t-il.

L'ex-maire Rob Ford en campagne électorale Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Il a pu mettre de l’avant cette idée qu’il y avait des éboueurs qui gagnaient des gros sous et qui partaient toujours en grève pour avoir de meilleurs salaires, alors qu’on était en pleine crise financière et que plusieurs personnes avaient de la difficulté à garder leurs emplois Peter Graefe, professeur de science politique, Université McMaster

En effet, deux ans après son accession au pouvoir, Rob Ford a aboli la sécurité d'emploi pour les cols bleus en plus de privatiser la collecte des ordures dans l'ouest de la Ville.