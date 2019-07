Le conseil de bande des Six Nations de retour au bureau après deux mois de manifestations

Après plus de deux mois de manifestations devant les locaux du conseil de bande des Six Nations de Grand River, les conseillers élus ont pu retourner à leurs bureaux.

Lundi, la police des Six Nations les a accompagnés en matinée à leurs locaux situés au 1695, chemin Chiefswood, à Ohsweken, a précisé le sergent Derek Anderson de la police des Six Nations.

Les officiers étaient là en attente et pour maintenir la paix , a-t-il déclaré. Il n’y a pas eu d’arrestation ni de blessé, selon les autorités de la réserve.

En arrivant sur place, il y avait entre six et huit manifestants, selon la police. Ceux-ci ont été invités respectueusement à quitter les lieux et ceux qui ont choisi de rester ont été escortés hors de la propriété , selon un communiqué émis par le conseil de bande.

Le conseil avait déposé une demande d’injonction le 18 juillet dernier pour ordonner aux manifestants de quitter les lieux afin de retrouver l’accès à leurs locaux. Une demande qui avait été approuvée le lendemain par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Une enquête ouverte à la suite de vols

Dans un communiqué, la police des Six Nations a indiqué qu’à leur entrée dans le bâtiment du conseil de bande, les officiers ont trouvé des bureaux saccagés et qu’une enquête a été ouverte.

Les articles volés dans les bureaux du conseil de bande comprenaient divers papiers, plusieurs dossiers, ainsi que des objets personnels appartenant aux employés , précise le communiqué.

Le conseil de bande a affirmé dans leur déclaration qu’il était clair que le bâtiment avait été cambriolé . Plusieurs bureaux ont été fouillés et du matériel a été volé dans les bureaux du chef élu et du haut responsable de l’administration , peut-on y lire.

Une question de gouvernance

Les manifestants occupaient la propriété depuis le 27 mai afin de réclamer la reconnaissance du Conseil des chefs de la Confédération comme leur forme autochtone de gouvernance responsable , selon les déclarations d’un de leurs représentants à CBC News un peu plus tôt ce mois-ci.

Le campement des manifestants devant les locaux du conseil de bande. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Ils protestaient avant tout contre la nature même du conseil de bande qui, selon eux, représente une institution créée par le gouvernement canadien qui ne tient pas compte adéquatement de leurs traités et droits ancestraux.

Le groupe souhaitait aborder un éventail de questions, notamment celles des taxes et de la présumée corruption des élus.

Le conseil de bande a déclaré lundi qu’il avait rencontré pour la première fois le conseil des chefs de la confédération à la maison longue cayuga de Sour Springs, dans la réserve des Six Nations, le 5 juin dernier.

Il avait alors été décidé de créer un groupe de travail commun, mais pas de signer un document reconnaissant le Conseil des chefs de la Confédération comme organe directeur.

Le conseil dit vouloir continuer à travailler avec le Conseil des chefs de Confédération.