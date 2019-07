Premières Nations et gouvernements unis pour rétablir le saumon du fleuve Columbia

Trois Premières Nations et deux gouvernements se sont entendus pour réintroduire le saumon du Pacifique dans la partie du fleuve Columbia en Colombie-Britannique qui n'en a pas abrité depuis des décennies.

Lundi à Castlegar, les parties ont conclu une entente qui vise à ramener le saumon en amont du fleuve qui coule dans le sud-est de la province avant de traverser l'État de Washington et se déverser dans le Pacifique.

Le saumon du Pacifique a disparu de cette région depuis 80 ans à cause de l'installation de 14 barrages sur le cours d'eau principal du fleuve.

À l’époque, cette disparition a fait un grand mal aux Premières Nations et à la faune qui dépendent des remontées annuelles de saumon.

Des Premières Nations des États-Unis et de la Colombie-Britannique estiment que la perte est comparable à celle des buffles dans les Prairies.

Mark Thomas, membre de la nation Shuswap, affirme que sa grand-mère lui racontait que la disparition des saumons ressemblait à l'abandon de sa langue et de ses racines : « Elle savait ce que c'était que de perdre notre saumon. Je suis donc ici en tant que personne qui a travaillé toute sa carrière pour ramener le saumon dans le fleuve Columbia. »

Le traité qui régit le fleuve est en cours de renégociation et les Premières Nations l'ont clairement indiqué : le retour du saumon est leur principale priorité.

Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, affirme que c’est également la priorité du gouvernement provincial.

« La protection et la restauration des stocks de saumon pour les futures générations sont essentielles pour les Premières Nations et les industries qui en dépendent. »

Un communiqué de Pêches et Océans Canada déclare que l'entente va faciliter l'obtention de permis de pêche pour les Premières Nations et que le retour de la pêche commerciale entraînera à son tour la création d'emplois et de revenus pour les communautés.

Marilyn Slett, chef de la nation Ktunaxa et présidente des Premières Nations de la côte, dit dans le communiqué que les communautés pourront « participer pleinement à l’économie de la pêche, de créer de nouveaux emplois et de nouveaux investissements, d’accroître les possibilités économiques et de renforcer les capacités ».

Plus de 2 millions de dollars seront dépensés pendant l’entente de trois ans pour ramener le saumon dans le haut du fleuve Columbia.

D’après un reportage de Saïda Ouchaou