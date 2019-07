Des marcheurs défient l'interdiction d'accéder au mont Orford

Malgré l'interdiction de fréquenter les monts Giroux Nord, Orford et Alfred-Desrochers cet été, des gens font outre la signalisation et s'aventurent dans les bois.

Des travaux majeurs sont en cours un peu partout à la montagne. Le chalet et la zone événementielle seront agrandis et des travaux d'enneigements en piste seront faits. Au total, 11 millions de dollars seront investis.

On a beau mettre de la signalisation, les gens versent les clôtures, passent à des endroits où ils n'ont vraiment pas le droit. Ils sont à risque. Il y a de la machinerie lourde qui se promène un peu partout. Du jour au lendemain, on fait des trous et de nouveaux sentiers , rappelle le président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, Jacques Demers.

On a mis des barrières qui, pour les animaux, suffiraient, mais les humains sont trop brillants. S'ils décident de passer, il n'y a rien à faire. Jacques Demers, président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford

Ce dernier soutient que l'idée d'embaucher des agents de sécurité n'est pas exclue. C'est dommage parce qu'il y a des coûts à ça. Si on ne fait pas le maximum, on se met nous-mêmes à risque , ajoute-t-il.

Tout sera ouvert à nouveau à compter du 13 septembre prochain juste à temps pour la Flambée des couleurs.

D'ici là, les randonneurs sont invités à utiliser le versant Giroux Est qui est accessible gratuitement. Pour s'y rendre, il faut prendre la route 141 vers la sortie 115 de l’autoroute 10. L'entrée se trouve devant l'hôtel Espace 4 saisons.