Quadruple homicide à Markham : les victimes toutes membres de la famille de l'accusé

Des amis et des collègues de travail ont identifié les victimes du quadruple homicide à Markham, en Ontario, comme étant quatre membres de la même famille, celle de l'accusé.

Selon la Presse canadienne, rapportant des déclarations de proches, les corps retrouvés dans leurs maisons de la banlieue de Toronto dimanche soir seraient ceux de la sœur du présumé meurtrier, Malesa Zaman, de son père Moniruz Zaman, de sa mère Momtaz Zaman et de sa grand-mère.

Menhaz Zaman, qui vivait dans la résidence, a été accusé de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La police régionale de York, en charge de l'enquête, n'a ni identifié les victimes, ni commenté la relation entre celles-ci et l'homme de 23 ans. Elle n'a pas non plus publié les noms des victimes.

Afnan Alibaccas, une femme se présentant comme la meilleure amie de Malesa Zaman , a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme en ligne GoFundMe. Elle affirme, sur ce site, connaître la famille depuis plus de 12 ans.

Mme Alibaccas écrit que son amie avait le cœur le plus doux et dit que tous les profits de la collecte de fonds en ligne iront aux frais funéraires.

La compagnie Beck Taxi s'est dit dévastée par la mort de Moniruz Zaman, qui était, selon elle, un de ses employés depuis 2011.

Menhaz Zaman, 23 ans, a été arrêté et inculpé de quatre chefs d'accusation d'homicide volontaire dans cette affaire et reste en garde à vue.