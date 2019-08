Les prairies d’herbes hautes : un écosystème rare

Malheureusement, en Amérique du Nord, il reste aujourd'hui moins de 1 % des prairies d'herbes hautes qui y existaient avant l'arrivée des colonisateurs.

La plus importante d'entre elles se trouve dans une réserve du sud-est du Manitoba, dans la vallée de la rivière Rouge. Cette réserve protège la moitié des prairies à herbes hautes existant encore en Amérique du Nord.

C'est un patrimoine botanique qui donne un arrière-plan pour attirer toutes sortes de faune et de flore [...] Alors il faudrait préserver ça autant que possible.

Les prairies à herbes hautes représentent un écosystème important. Elles servent d'abri à de nombreux insectes pollinisateurs comme l'abeille et le papillon monarque.

Le saviez-vous?

Le carbone fait partie du cycle de la vie. Plusieurs éléments naturels séquestrent le carbone de l’atmosphère et l’emmagasinent. On nomme ces éléments « puits de carbone ». Le puits de carbone est un réservoir naturel ou artificiel qui absorbe le carbone de l’atmosphère et, par conséquent, contribue à diminuer la quantité de Co2 atmosphérique.

Source : Compensation Co2 Québec