L'été s'annonce exceptionnel pour les producteurs de petits fruits du Québec

Malgré un début de saison retardé par le froid, la production de fraises d'été a été d'environ 15% plus importante qu'à l'habitude.

C'est une des rares années qu'on peut dire que dans toutes les régions, la majorité des régions, ça a été une année exceptionnelle pour la fraise d'été.

David Lemire, le président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, est un producteur heureux.

Les consommateurs peuvent l'être aussi car ils ont profité de prix bas durant le pic de production. La saison des fraises d'automne, qui commencera dans quelques jours, est elle aussi prometteuse, et les consommateurs devaient également pouvoir profiter de prix moins élevés.

La saison des framboises et des bleuets, qui a commencé il y a quelques semaines, s'annonce elle aussi fructueuse.

Les producteurs doivent s'adapter à des étés de plus en plus imprévisibles. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

S'adapter à des étés imprévisibles

Les temps très chauds et très humides des deux dernières saisons estivales ont été difficiles pour les producteurs, qui doivent s'adapter aux étés de plus en plus imprévisibles.

Depuis quelques années, David Lemire, qui est aussi propriétaire de la Ferme horticole Gagnon de Trois-Rivières, a recours à une nouvelle technique pour cultiver les framboises, sans avoir à trop se soucier des aléas du climat.

Il les cultive dans des pots connectés à un système d'irrigation et protégés des intempéries par des pellicules de plastique. Selon lui, cette technique permet de cultiver une plus grande variété de framboises qui, autrement, ne seraient pas adaptées au climat du Québec.

Cette technique de production-là nous permet de cultiver n'importe quelle variété. On peut sélectionner les variétés pour son goût, son calibre... même s'ils ne sont pas rustiques, avec cette technique là ils n’ont pas nos hivers à passer.

Il espère également que cela permette de concurrencer les grands producteurs de framboises. Présentement, environ 85% des framboises consommées au Québec proviennent de l'extérieur du pays.

D'après un reportage de Camille Carpentier.