Hopper et Gonzo quittent leur île bien aimée

Leur propriétaire, Peter Hofbauer, a dû les enlever après une plainte d’un habitant du secteur de Steep Rock, situé à environ 230 kilomètres au nord de Winnipeg. La province lui avait donné jusqu’au 31 juillet pour s’exécuter, sous peine d’avoir une amende de 500 $, parce qu’il n’avait pas de permis pour laisser brouter ses chèvres sur l’île.

Les chèvres ont quitté leur île du lac Manitoba et ont été évacuées lundi par bateau, malgré une pétition sur Internet en faveur des chèvres signée par plus de 1500 personnes.

L’île aux chèvres, comme elle était surnommée par les habitants locaux, n’est pas très hospitalière mais elle servait de pâturage pour les chèvres de Peter Hofbauer depuis cinq étés. Ses plages de calcaire recouvertes de chardons russes, d’orties et d’herbes à puce faisaient le bonheur des chèvres, qui dévoraient toute cette végétation.

Pas une terre de pâturage

Peter Hofbauer pense que la province tente d'accélérer le traitement de son cas, mais qu’elle n'a pas encore déterminé si l'île est considérée comme une terre de pâturage. Il ne peut pas demander de permis pour utiliser le terrain tant que la province lui a pas attribué une désignation.

« Je ne sais pas si cela se produira cet été », a-t-il déclaré.

« Personnellement, je pense qu'il serait beaucoup plus simple et logique de désigner les deux chèvres comme animaux sauvages, et de les laisser là comme je le fais depuis des années. »

La Municipalité rurale de Grahamdale et l'agent de développement économique régional appuient le maintien de l'attraction touristique et essayaient de travailler avec la province.

Propriétaire d’une guérite louant des canots et des kayaks, Peter Hofbauer utilisait les chèvres comme une attraction touristique supplémentaire pour les personnes louant des embarcations pour voir les célèbres falaises blanches de Steep Rock. Les gens pouvaient alors apporter sur l'île un mélange de flocons d'avoine et de mélasse fourni par l’homme de 39 ans pour nourrir les chèvres.

La récente controverse avait généré beaucoup de bonne publicité pour Hopper et Gonzo. « Je dois dire cependant que rien de tout cela ne me fait mal. Je suis seulement devenu plus occupé », a-t-il déclaré.

« Plus de gens viennent et découvrent Steep Rock et plus de gens suivent mes comptes sur les médias sociaux. »

Il ne sait cependant pas ce qu’il va faire avec les chèvres. Il cherchait à les vendre comme animaux de compagnie ou à les envoyer à l’abattoir, mais il les garde pour le moment. Il devra néanmoins trouver de la nourriture pour ses petites biquettes, ce qui n’est pas facile dans le secteur de Steep Rock car la région souffre de sécheresse et la nourriture pour le bétail est difficile à trouver et chère.