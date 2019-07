Un important don pour l'hôpital de Hearst

L'Hôpital Notre-Dame de Hearst et sa fondation reçoivent un don d'un million de dollars de la Fondation Marcel et Frances Labelle de Cochrane.

L’annonce du don substantiel a été faite lors d’un événement public, mardi, à l’entrée de l’hôpital.

La directrice générale de l’institution, Lynda Morin, a indiqué que l’importante contribution permettra à l’institution de réaliser un projet rêvé depuis longtemps, soit l'aménagement d'une réception centrale pour l’accueil des patients pour des services de santé externes.

Ces services seront tous situés au rez-de-chaussée. Il s’agit du laboratoire, de la thérapie respiratoire, de la physiothérapie, de l’imagerie médicale et de cliniques spécialisées.

La Directrice des services auxiliaires de l'Hôpital Notre-Dame, Sylvie Bélanger, montre un plan préliminaire des changements proposés à l'institution. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le but est de pouvoir continuer des services exceptionnels qui vont être centralisés, confidentiels et accessibles, affirme Mme Morin.

La direction de l’hôpital et les membres de sa fondation ont accueilli ce don avec enthousiasme.

C'est incroyable. On ne s'attendait pas à un million. Nous avons été émus par ce don et on voit que notre rêve d’une réception centrale va arriver. Lynda Morin, directrice générale de l'Hôpital Notre-Dame

L’hôpital espère amorcer le projet en janvier prochain, une fois qu’on aura complété le projet de mise en place d’un service de tomodensitométrie.

Plus tôt cette année, l’hôpital a atteint son objectif d’amasser 1,7 million de dollars pour ce projet.

Le nouveau projet nécessitera notamment un agrandissement de l’hôpital et doit prendre deux ans pour être complété.

Il comprend l’aménagement d’un nouveau centre de physiothérapie qui sera nommé en l’honneur du hockeyeur Claude Giroux.

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame dit qu’elle doit encore amasser environ 300 000 $ pour compléter le projet, mais on se dit confiant.

Plus tôt cette année, la Fondation Marcel et Frances Labelle a fait un don de cinq millions de dollars à l'hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury et un autre d'un million de dollars à l'Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing.