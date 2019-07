Alertes et veilles d'orages violents dans plusieurs régions au Québec

Les secteurs visés sont : Châteauguay, La Prairie, Longueuil, Varennes, Berthierville, Saint-Gabriel, Mascouche, Rawdon, Joliette, Lacolle, Saint-Hyacinthe, Acton Vale, Saint-Jean, Marieville, Sorel, Yamaska, Verchères, Beloeil, Hemmingford et Saint-Rémi.

Un orage violent peut produire de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents, de la pluie forte et des rafales très fortes qui peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules.

Environnement Canada lance une alerte d’orages violents lorsqu’il y a ou qu’il y aura des orages s’accompagnant probablement d’au moins un des éléments suivants : de la grosse grêle, des vents destructeurs ou des pluies torrentielles.

Par ailleurs, pour les Laurentides, le Centre-du-Québec, l’Estrie, la région de Québec, Charlevoix et le Saguenay ainsi que l’Estrie, la Beauce et Chaudière-Appalaches, Environnement Canada a plutôt émis une veille d’orages violents, puisque les conditions sont propices à du temps violent cet après-midi et ce soir.

Pannes d’électricité

Plus de 60 000 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité en milieu d’après-midi. Les secteurs les plus touchés sont les Laurentides (plus de 27 000 clients) et Montréal (plus de 21 000 clients).