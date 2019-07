Conflit israélo-palestinien : l’étiquetage des vins, un enjeu avant tout politique

Dans sa décision rendue lundi, la Cour fédérale affirme que le fait d’indiquer que les vins produits dans les colonies sont des produits d’Israël est faux, trompeur et mensonger parce que les consommateurs doivent obtenir des renseignements exacts sur la source des produits en question .

La juge Anne Mactavish souligne ne pas vouloir se prononcer sur le statut juridique des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui sont considérées comme illégales par la communauté internationale, mais concède que les « décisions d’achat » représentent un moyen pour les individus d’exprimer leurs points de vue politiques pacifiquement . D’où l’importance d’étiqueter de manière « transparente » les produits vendus sur le marché canadien, selon elle.

Au Moyen-Orient, cette décision a été – sans surprise – interprétée différemment. Côté israélien, le ministère des Affaires étrangères y a vu un geste « discriminatoire », affirmant que la décision de la Cour fédérale encourage le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) qui milite pour le boycottage académique et culturel d’Israël.

De l’autre côté, la responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hanane Ashrawi, a quant à elle salué la décision canadienne, estimant qu’elle « respecte le droit international » tout en appelant la communauté internationale à faire de même.

Les produits du terroir au centre du conflit

La question de l’étiquetage des produits gastronomiques a pris ces dernières années une dimension politico-identitaire dans le conflit israélo-palestinien, selon différents analystes. Pour décrire ce phénomène, l’anthropologue Daniel Monterescu, spécialisé dans les questions de patrimoine gastronomique en zone de conflit, a cerné le terme « gastronationalisme ».

Le gastronationalisme dans le conflit israélo-palestinien désigne le fait que certains aliments et boissons, comme le vin, sont devenus des symboles d’appartenance territoriaux. Cette forme de nationalisme a une origine biblique, puisque la Bible parle des oliviers et des vignes comme étant des signes de connexion à la terre. Daniel Monterescu, anthropologue

Selon lui, la société israélienne est encore « très jeune » et se cherche toujours des « racines », notamment à travers la gastronomie « qui connecte les gens à la terre ». Il s’agit d’une société composée d’immigrants venus d’Afrique du Nord, de l’Irak, de l’Europe, de la Russie et de l’Amérique du Nord, ce qui crée une gastronomie riche, mais non définie.

Sur l'étiquette de cette bouteille, on peut lire : « vin de la terre d’Israël ». Photo : Radio-Canada / Manon Globensky

Dans le cas des vins produits dans les colonies considérées illégales par la communauté internationale, l’anthropologue affirme que l’une des raisons qui permettent aux Israéliens de ne pas étiqueter avec transparence est le flou entourant les frontières des régions viticoles dans la région.

Ce qu’on appelle en France « Appellation d’origine contrôlée » (AOC) – une étiquette qui permet d’identifier la provenance très précise d'un produit et qui certifie que toutes les étapes de la production ont été réalisées dans cette zone géographique – n’existe pas en Israël.

Selon M. Montescu, l'absence d'un tel système est due au fait que les régions viticoles s’étendent entre les territoires officiels et ceux qui sont occupés en Cisjordanie et dans le plateau du Golan. [...] C’est cette confusion territoriale qui permet aux vignobles dans les colonies de commercialiser leurs produits dans les marchés occidentaux, dont le marché canadien .

L’autre enjeu à prendre en considération est d’ordre économique, car, toujours selon M. Montescu, la production de vin dans les colonies est le secteur le plus en croissance dans l’industrie vinicole israélienne. Et l’État hébreu cherche à en faire un produit de « terroir ».

Les intérêts politiques et économiques sont reliés et démontrent ce que j’appelle le paradoxe du terroir colonial. En général, plus un terroir est exclusif à une région donnée, plus il est apprécié. Mais dans le cas israélo-palestinien, c’est le contraire qui arrive, comme avec le vin qui peut être exclu des marchés internationaux s’il y a mention de son origine exacte. Daniel Monterescu, anthropologue

La question du vin produit dans les territoires palestiniens occupés n’est qu’un chapitre parmi d’autres dans les « batailles culinaires » au Moyen-Orient. Israël a déjà été accusé à plusieurs reprises de s’être « approprié » plusieurs mets de la région, comme le hommos, le taboulé et les falafels, qui sont très populaires dans le monde arabe, notamment au Liban, en Syrie et en Égypte.