L'histoire des Abitibiwinnik s'invite dans Amos vous raconte

On va la prendre notre place dans la grande Histoire. Et ça commence bien avant la colonisation , lancent en choeur Youri, Malik et Mélanie Kistabish, qui participent à Amos vous raconte son histoire pour la première fois.

Youri Kistabish, sept ans, et son père Malik incarnent la voix de leurs ancêtres, David et Frank Kistabish.

C'est moi qui a traîné mon papa! J'ai vraiment travaillé fort, à la maison, avec les comédiens et j'ai full aimé ça! , assure le jeune homme, qui rêvait de faire du théâtre et qui dit avoir amélioré « sa posture, sa voix », en plus d'apprendre sur l'histoire de son peuple.

Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est "enfin"! Enfin, on a une voix. Enfin on peut dire notre histoire, c'est comme notre version à nous autres , renchérit fièrement son père Malik Kistabish.

On dit mino pijak, mais c'était écrit dans le texte "bienvenue". On a adapté [le texte] nous autres aussi. Malik Kistabish

Une écriture taillée sur mesure

Que les Abitibiwinnik s'approprient la pièce, c'était exactement l'objectif de la directrice artistique et auteure de la pièce, Véronique Fillion. Après moult recherches et entretiens avec des gens de la communauté, elle est d'ailleurs allée valider le texte auprès des Abitibiwinnik, notamment grâce à une subvention d'un peu plus de 2000 $ issue du Fonds culturel de la MRC Abitibi.

C'est un gros ajout qui est très positif, qui est vraiment dans le but d'éduquer les gens sur certaines réalités autochtones, plaide-t-elle. Le but, c'est vraiment de faire un partenariat et d'inciter les gens après ça à aller visiter Pikogan et ses attraits. On vit déjà ensemble et ça se passe bien les deux communautés. Il faut continuer de travailler ensemble.

On n'a pas le choix. Et si on veut avancer [dans le rapprochement], ce ne sera pas chacun de notre bord. Pour ça, il faut faire réaliser à des gens par où [les Autochtones] sont passés au niveau de l'histoire. Véronique Fillion, directrice artistique et auteure

Une première bien accueillie

Sauvages, Indiens : les mots ne sont pas toujours tendres à l'égard des Autochtones. Mais le chef de Pikogan, David Kistabish, qui a assisté à la première dimanche, est heureux du résultat. Il salue d'ailleurs le respect de la trame historique.

Enfin on fait partie de l'Histoire! Je suis vraiment enchanté - il y a des personnages historiques, de vrais personnages, on parle de mon arrière-grand-père du côté paternel. C'est représentatif, on parle des Kistabish, des Polson, des Mowatt, ce sont toutes des familles de chez nous. Les gens s'identifient à ça et je vois ça d'un très bon œil.

Historiquement, on s'est fait appeler comme ça et je pense que c'est correct que ce soit [le langage utilisé] pour le rappeler aux gens. C'est important d'utiliser ces termes qui sont quand même assez lourds. Je pense que ça vient nous chercher nous autres, mais je suis convaincu que ça vient chercher aussi les gens d'Amos-région. David Kistabish, chef de Pikogan

Amos vous raconte ses histoires tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis jusqu'au 14 août.