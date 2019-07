Écrasement au Labrador : les recherches reprennent

Alors que l’appareil demeure introuvable, des équipes de plongeurs et d’enquêteurs se rendront de nouveau sur les lieux pour recommencer leur travail, interrompu temporairement samedi.

Les policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada auront accès à un véhicule sous-marin téléguidé et à un véhicule sous-marin autonome muni d'un système de repérage. Ils pourront aussi utiliser un sonar à balayage latéral et un véhicule téléguidé en eau profonde.

Quatre corps ont été retrouvés depuis le début des recherches le 19 juillet.

Le pilote québécois Gilles Morin est toujours porté disparu. Photo : La Presse canadienne / Jean Tremblay

Le pilote de l'appareil, Gilles Morin, est de ceux qui manquent toujours à l'appel. Il offrait ses services depuis six ans au pourvoyeur Three Rivers Lodge et cumulait 20 000 heures de vol.