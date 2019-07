René Bourque retrouvé près de Baie-Trinité

La Sûreté du Québec a retrouvé René Bourque sain et sauf. Ce dernier était porté disparu depuis samedi près de Baie-Trinité.

La Sûreté du Québec avait déployé ce matin plusieurs équipes sur le terrain. L'homme a été retrouvé dans un chalet au lac Nadeau.

Des recherches aujourd'hui atteignaient leur point culminant avec une vingtaine de policiers sur le terrain, en plus de deux équipes nautiques et deux équipes de VTT. Il y avait aussi le support d'une équipe de maître-chien et l'hélicoptère , précise le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Hugues Beaulieu.

Le sergent Hugues Beaulieu Photo : Radio-Canada

C'est d'ailleurs l'hélicoptère qui a localisé l'homme dans un chalet du lac Nadeau. C'est un chalet près du lac Latour, poursuit Hugues Beaulieu. Il est en bonne santé. C'est une équipe nautique qui est allée le récupérer.

L’homme ne savait pas que sa disparition avait été signalée et que des recherches avaient été entreprises.