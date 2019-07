Calgary aura un nouvel aréna

L’entente multipartite entre la Ville, les propriétaires des Flames et le Stampede prévoit que les coûts de 550 millions de dollars du projet seront partagés également entre la Ville et Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), qui détient l’équipe de hockey.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, et les conseillers Diane Colley-Urquhart, Gian-Carlo Carra, Peter Demong, Jeff Davison, Jyoti Gondek, Joe Magliocca, Ward Sutherland, Shane Keating, Ray Jones et Sean Chu ont tous voté en faveur de l’entente.

« C’est un bon accord et c’est le moment », a lancé Diane Colley-Urquhart.

Le conseiller Evan Woolley s’est opposé au projet. Selon lui, la Ville cède des terrains sans raison valable aux propriétaires des Flames. Il estime également que le délai pour l’approbation de l’entente est trop court. « Il n’y a aucune raison de précipiter cette entente. Cela s’apparente à du harcèlement et à un ultimatum. Je ne comprends pas pourquoi le conseil a si peur d’avoir une discussion publique sur ce sujet », a indiqué Evan Woolley, ajoutant qu’il n’est pas « opposé à la construction de l’aréna » et qu’il « est un fan des Flames depuis toujours, mais que d’importantes questions doivent être posées ».

Le conseiller Jeromy Farkas s’est aussi opposé à l’accord. « Je ne crois pas que l’entente soit dans l’intérêt des Calgariens et la ville a des priorités beaucoup plus importantes », a lancé Jeromy Farkas. Les conseillers Georges Chahal et Druh Farrell se sont aussi opposés à l’entente.

Détails financiers

Calgary devra payer 275 millions de dollars pour la construction. Deux millions de dollars supplémentaires iront pour des travaux de mitigation pour protéger le site de futures inondations. Ces travaux devront être terminés en 2023 et si leur coût dépasse ce qui est prévu, la Ville sera responsable des frais supplémentaires.

La Ville devra également payer 12,4 millions de dollars pour la démolition du Saddledome et prévoir 3 millions de dollars supplémentaires en frais divers pour un montant total de 290,4 millions de dollars pour Calgary.

En contrepartie, l’entente prévoit que Calgary recevra en retombées directes 2 % du coût des billets d’admission pendant 35 ans, ce qui devrait générer un montant estimé de 155,1 millions de dollars.

Un montant supplémentaire de 75 millions de dollars viendra des frais demandés aux équipes sportives communautaires et 2,5 millions de dollars du partage des droits du nom de l’aréna. Les impôts fonciers devraient rapporter 19,4 millions de dollars en retombées directes.

Pas de consultations supplémentaires

Pour sa part, le conseiller Jeromy Farkas a questionné avec insistance la courte période de consultations du public sur l’entente.

Il souhaitait que la période soit prolongée jusqu’à l’automne, mais sa demande a été rejetée par une majorité de conseillers municipaux.

Il n’y aura donc pas de consultations publiques additionnelles, mais la Ville dit avoir reçu 5200 commentaires du public.

« Je sais que le public est divisé sur cette question, mais quand le public est divisé, les élus doivent trancher en prenant tout en compte, incluant les commentaires du public, mais pas seulement », a dit le maire.

La Ville devra maintenant élaborer un plan d'architecture de l’aréna et la construction commencera en 2020.