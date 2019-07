La thérapie pour l'homme soupçonné d'avoir acheté une identité sur le web invisible

L'homme de 32 ans était de retour au tribunal mardi pour son enquête sur remise en liberté. Il fait face à des accusations de tentative de fraude, d'usurpation d'identité et d'utilisation de faux documents.

Le 18 juillet dernier, il s'était présenté au comptoir de la Banque de Montréal de la rue King Ouest et aurait tenté d'obtenir une carte de crédit au montant de 6000 $ sous un autre nom.

L'employé a eu la puce à l'oreille et après avoir poussé ses recherches, s'est rendu compte que l'identité sur les cartes faisait l'objet d'une alerte Equifax. Les policiers ont alors été contactés.

L'enquête policière aurait démontré que le suspect avait de fausses pièces d'identité fabriquées à partir de « l'identité de quelqu'un d'autre achetée sur le dark web ».

Témoignage du suspect

Janick St-Onge a témoigné mardi. Le monsieur a présenté, comme garantie de remise en liberté, une thérapie pour régler ses problèmes de consommation. Il a témoigné et d'une intervenante de la maison de thérapie l'a également fait. Le juge en est venu à la conclusion de pouvoir remettre monsieur en liberté. La thérapie sera de 24 heures sur 24 et il y aura un suivi serré également avec la Cour de ce cheminement , indique la procureure de la Couronne, Me Laila Belgharras.

Cette dernière soutient que l'accusé a « des problèmes de consommation depuis longtemps ». Comme il a l'a dit dans son témoignage, il a atteint le fond du baril. [...] Il va peut-être pouvoir régler des problèmes de consommation qui lui ont amené une criminalité active dans les dernières années , ajoute-t-elle.

Lien avec le vol de données chez Desjardins?

Même si plusieurs soupçonnent que les données qu'aurait achetées Janick St-Onge aient pu provenir de la fuite de Desjardins, la Couronne soutient que, pour le moment, elle est incapable de le prouver. C'est un élément qui est préoccupant, mais on n'est pas en mesure de prouver les liens , soutient Me Belgharras.

La cause revient au tribunal le 12 septembre pour suivre le cheminement de Janick St-Onge en thérapie.