Les poissons morts s’accumulent près de la rivière des Outaouais

En dedans d’un mois, ça fait trois fois , affirme le directeur adjoint du Traversier Bourbonnais, Sylvain Lamoureux. C’est assez grave et c’est déplorable que personne ne trouve la source du problème.

M. Lamoureux affirme avoir rempli plusieurs barils de poissons morts depuis lundi matin.

C’est la senteur qui cause aussi des problèmes. Nos usagers débarquent du côté du Québec et ça sent la charogne.

Sylvain Lamoureux, directeur adjoint du Traversier Bourbonnais