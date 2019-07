Cours suspendus en septembre à Rivière-au-Tonnerre

En fait, on aurait eu des enfants pour l’école Louis-Garnier de Rivière-au-Tonnerre, mais les parents ont décidé d'inscrire tous leurs enfants à Longue-Pointe-de-Mingan l’an prochain, précise le directeur général de la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr. Donc, on n’avait aucune inscription à l’école.

École primaire Louis-Garnier à Rivière-au-Tonnerre. Photo : Radio-Canada

C’est un choix des parents. Ce n’est pas la commission scolaire qui a décidé de suspendre les cours. Ce sont vraiment les parents qui ont décidé d’inscrire leurs enfants à Longue-Pointe-de-Mingan. Mario Cyr, directeur général de la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

L’an dernier, les quatre élèves étaient dans une classe multiniveaux avec une enseignante retraitée qui avait accepté de venir donner un coup de main.

Il n’y aura donc aucun personnel de réaffecté.

L’école n’est pas fermée définitivement. La situation sera réévaluée avant la rentrée de septembre 2020.

Du transport sera organisé pour les jeunes de Rivière-au-Tonnerre par la commission scolaire à Longue-Pointe-de-Mingan.

Un autobus scolaire Photo : Radio-Canada

Un service de garde est aussi disponible à l’école de Longue-Pointe-de-Mingan.

Les parents peuvent inscrire à l’école de leur choix selon la loi sur l’instruction publique. Après ça, il appartient à la commission scolaire d’organiser ou pas des services complémentaires comme le transport. Mais, nous autres, étant donné que tous les parents avaient décidé d’inscrire leurs enfants à Longue-Pointe-de-Mingan, donc on suspendait les cours et on a décidé d’organiser le transport pour tous les enfants , explique Mario Cyr.

Le nombre d’inscriptions est aussi fort limité à l’école de Baie-Johan-Beetz, où il y aura quatre élèves à la rentrée en septembre, indique Mario Cyr.