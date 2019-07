Un vignoble boycotté après une vidéo promotionnelle faite par le parti de Doug Ford

Peu de temps après avoir reçu un don de 1000 $ du président de l'entreprise Pelee Island Winery, le parti du premier ministre Doug Ford a publié une vidéo sur le compte Twitter de Ontario News Now, l'organe de communication du parti, dans laquelle ce dernier vante les mérites du vignoble ontarien.

Dans la vidéo publiée ce dimanche 28 juillet, le premier ministre Doug Ford invite les internautes à acheter une bouteille de vin de Pelee Island Winery. C’est super et ça arrive dans un magasin près de chez vous . Il est accompagné du député conservateur local Rick Nicholls, élu de Chatham-Kent-Leamington.

Dès le lendemain, un mouvement de boycott visant l'entreprise s'est répandu sur les réseaux sociaux. Deux jours plus tard, le mot-clic #BoycottPeleeWinery avait déjà été utilisé plus de 3800 fois.

Les critiques autour de cette publicité sont liées au fait que le président du vignoble, Walter Schmoranz, a remis des dons en argent au parti de Doug Ford. On retrouve sur le site d'Élections Ontario un premier don de 1050 $ fait par Walter Schmoranz le 26 février 2019, suivi d'un autre don de 1000 $ fait le 12 juillet 2019, un peu plus de deux semaines avant la publication de cette vidéo jugée promotionnelle.

De plus, la somme de ces dons excèdent de 450 $ la limite de contributions annuelles fixée à 1600 $.

Le jour suivant la sortie de la vidéo, le vignoble Pelee Island Winery n'a pas tardé à publier un message Twitter dans lequel il explique la nature de ses relations avec le parti au pouvoir.

Selon le porte-parole de l'entreprise, Darryl MacMillan, la visite du premier ministre au vignoble ce jour-là visait à discuter de nombreuses priorités importantes auxquelles font face les viticulteurs et les établissements vinicoles artisanaux de l’Ontario.

Il s’agissait notamment de moderniser la taxe à l’importation imposée sur le vin, d’aider les producteurs de raisins de cuve canadiens à assurer la stabilité du marché, de gérer les inondations dans la circonscription d’Essex et l’Île Pelée et d’améliorer les infrastructures. Darryl MacMillan, porte-parole de Pelee Island Winery

En guise de réponse à ces allégations de clientélisme, le bureau du premier ministre déclare que personne ne peut acheter Doug Ford , tout en ajoutant que le premier ministre n’était au courant d’aucun don fait par M. Schmoranz.

Le premier ministre rencontre régulièrement des propriétaires de petites entreprises de l'Ontario et en fait la promotion à chaque occasion... Nous sommes déçus que des gens boycottent une entreprise locale qui crée des emplois et qui contribue à l'économie. Ivana Yelich, attachée de presse du cabinet du premier ministre

Vives réactions chez l'opposition

Le président du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, Smokey Thomas, appelle à la fermeture de Ontario News Now, qui serait, selon lui, un canal de propagande géré par le parti de Doug Ford avec l' argent des contribuables .

La députée du NPD, Marit Stiles, pointe aussi du doigt le manque d'éthique d'Ontario News Now, tout en ajoutant qu'il n'y a rien de mal à soutenir les entreprises ontariennes, mais que celles-ci ne devraient pas avoir à payer pour obtenir l'attention du premier ministre .

Le chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, affirme quant à lui que les élus ne devraient pas profiter de leur statut pour favoriser leurs amis ou leurs donateurs .

Règles de financement politique en Ontario

En novembre dernier, les conservateurs ont assoupli les lois sur le financement politique dans la province, annulant certaines restrictions faites par le précédent gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

En 2016, le gouvernement libéral avait entre autres abaissé le plafond annuel de contributions de 9975 $ à 1200 $, en plus d'interdire les dons en provenance d'entreprises et de syndicats, et d'interdire la présence de politiciens lors d'activités de financement. En contrepartie, les partis politiques allaient dès lors recevoir une compensation financière publique en fonction du nombre de votes reçus des électeurs.

Une fois au pouvoir, les conservateurs de Doug Ford ont maintenu ce nouveau système de compensation ainsi que l’interdiction visant les entreprises et les syndicats, mais ils ont augmenté la contribution maximale à 1600 $ et ils ont permis de nouveau aux politiciens d’assister à des activités de financement.

Depuis, le Parti progressiste-conservateur a invité le public à plusieurs événements en présence d'élus. Par exemple, pour la somme de 1000 $, il est possible d'assister à une réception à laquelle Doug Ford sera présent, le jeudi 8 août, dans la région de Niagara, au Vignoble Redstone.