Ottawa finance le nettoyage de la côte britanno-colombienne par une entreprise autochtone

Salish Sea Industrial Services a reçu 364 000 $ pour retirer les bateaux largués autour de Pender Harbour et de Sooke.

L’initiative fait partie du programme fédéral de 1,2 million de dollars pour nettoyer les bateaux abandonnés, qui s'inscrit dans le plan d’action sur les océans.

L’annonce suit l’adoption du projet de loi C-64 en mars (Nouvelle fenêtre) sur les épaves et les vaisseaux abandonnés ou dangereux qui interdit l’abandon de vaisseaux et renforce la responsabilité et les obligations des propriétaires à l’égard de leurs embarcations.

Les contrevenants font face à des amendes allant jusqu’à 50 000 $ pour les particuliers et jusqu’à 250 000 $ pour les entreprises ou les sociétés.

Des bateaux abandonnés ont pendant longtemps parsemé la côte britanno-colombienne. Selon l’Association de plaisance de la province, cela pose des risques pour la navigation, l’environnement et la sécurité.

Le gérant des opérations de Salish Sea Industrial Services, Rob Menzies, dit que son équipe cible plusieurs bateaux amarrés dans la même zone.

Les bateaux de taille petite ou moyenne sont souvent en état de décomposition et les retirer peut être difficile.

Les vaisseaux sont soulevés à l’aide de grues et puis posés sur une barge qui les ramène aux locaux de l’entreprise dans le port de Victoria. Si le navire est sous l’eau, des plongeurs peuvent faire flotter l’embarcation avant de la poser sur la barge.

Les bateaux sont ensuite entreposés et sont sujets à une analyse pour déterminer si des matières dangereuses comme le plomb, l’amiante et des métaux lixiviables se trouvent à bord. Les matériaux recyclables sont extraits des navires et les autres sont envoyés à un site d'enfouissement.

Les équipes font face parfois à des obstacles dangereux sur les navires comme des déchets humains ou des seringues.

M. Menzies espère commencer le nettoyage en septembre à Pender Harbour et ensuite se diriger vers Sooke au sud de l’île de Vancouver.

D'après un texte d'Alex Migdal, CBC News