Le TIFF hôte de la première mondiale d'un documentaire sur David Foster

Le Festival international du film de Toronto 2019 (TIFF) rendra hommage à l'auteur-compositeur canadien et ancien collaborateur de Céline Dion, David Foster, tout en présentant le documentaire « David Foster : Off the Record » en première mondiale.

La projection de David Foster : Off Record sera suivie d'une cérémonie en hommage au producteur originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, ont annoncé mardi les organisateurs du TIFF.

Le film porte la signature du Canadien Barry Avrich, qui a réalisé également The Last Mogul et Prosecuting Evil .

En plus d'images d'archives et d'entrevues avec Foster, on y retrouve plusieurs entrevues avec certains de ses célèbres collaborateurs.

Barbra Streisand, Céline Dion, Michael Buble, Lionel Richie, Quincy Jones et Clive Davis figurent parmi les artistes qui apparaîtront dans le documentaire, disent les producteurs.

L'actrice et chanteuse Katharine McPhee, que Foster a récemment épousée, apparaît également dans le film.