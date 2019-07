Météo incertaine sur Québec

Une veille d’orage violent est en vigueur depuis tôt mardi matin pour Québec et les environs. De fortes rafales, de la pluie et peut-être même de la grêle pourraient s’abattre sur la région, avertit Environnement Canada.

Le passage d’un front frais sur la région attendu en fin d’après-midi est à l’origine de la mise en garde d’Environnement Canada, précise le météorologue André Cantin.

L’approche de ce front-là déstabilise l’air, amène de l’air un peu plus frais en altitude et l’air en surface est toujours très chaud et très humide, donc ce sont deux éléments qui sont nécessaires à déstabiliser la masse d’air et favoriser la formation d’averses et de cellules orageuses.

Québec et les environs

Les secteurs visés par la veille d'orages violents sont : Bellechasse, Côte-de-Beaupré – l'île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert, Valcartier – Stoneham.

Ces orages pourraient produire soit de fortes rafales, de très fortes pluies pouvant causer des crues soudaines, peut-être même de la grêle, mais c’est surtout les vents violents et les fortes crues qui sont les plus probables , souligne M. Cantin.

Des vents qui pourraient atteindre jusqu’à 90 km/h sous une cellule orageuse et dans le pire des cas, ce qui est quand même peu probable, une tornade. André Cantin, météorologue, Environnement Canada

Côté température, le mercure devrait atteindre à nouveau les 30 degrés Celsius aujourd’hui avec un humidex à 37.

Dès demain, le mercure descendra légèrement avec un maximum prévu de 27, mais toujours avec une possibilité d’averse ou d’orage.

Le reste de la semaine s’annonce beau et un peu moins chaud, souligne le météorologue. De quoi terminer en beauté les vacances de la construction.