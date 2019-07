Patrimoine Ottawa prépare sa bataille contre l'agrandissement du Château Laurier

Le groupe a également lancé une campagne de financement, en collaboration avec Les Ami.e.s du Château Laurier, afin de couvrir ses futures contestations judiciaires.

Les milliers de personnes qui se sont élevées contre le concept proposé ont conforté Patrimoine Ottawa dans ses efforts en vue de prévenir la profanation du plus emblématique édifice d’Ottawa voisin du Parlement , a affirmé le président de Patrimoine Ottawa, Richard Belliveau, par voie de communiqué.

Le nouveau rendu architectural pour l'agrandissement du Château Laurier a été rendu public le 23 mai 2019 (archives). Photo : Larco Investments LTD

Patrimoine Ottawa s’oppose au projet de rénovation du propriétaire du Château Laurier, Larco Investment, qui propose l’ajout d’un édifice de sept étages à l’arrière de l’hôtel.

Les plans ont dû être changés à cinq reprises depuis l’annonce du projet il y a trois ans.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a récemment tenté de faire retirer le permis patrimonial dont dispose l’entreprise lors d’un vote au conseil municipal, mais sa tentative a échoué.

David contre Goliath

Le président de la Société d’histoire de l’Outaouais, Michel Prévost, appuie les démarches de Patrimoine Ottawa, mais il prévient que la bataille pourrait être coûteuse.

On pensait que ce bâtiment était protégé et là on se rend compte que tous ces statuts-là, ça n’a guère de poids parce que Patrimoine Ottawa est obligé d’aller vers la voie juridique. Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais

Ça va continuer à mettre de la pression, ça indique que la majorité de la population est contre ce projet-là , affirme M. Prévost dans une entrevue accordée aux Matins d'ici. Mais quand on s’embarque dans le judiciaire, il y a des coûts énormes et on sait aussi qu’on peut toujours aller en appel.

Le président de la Société d'histoire de l'Outaouais, Michel Prévost, demeure sceptique face à la nouvelle proposition pour l'agrandissement du Château Laurier (archives). Photo : Radio-Canada

Michel Prévost n’en revient pas de l’attitude du maire d’Ottawa, Jim Watson, qui a voté contre la motion présentée par Mathieu Fleury même s’il a comparé le futur ajout au Château Laurier à un conteneur maritime .

Même ceux qui ont approuvé le projet reconnaissent que ce n'est pas une belle intégration et qu’on aurait espéré avoir beaucoup mieux , affirme Michel Prévost. Il demande pourquoi les gouvernements provincial et fédéral refusent d’intervenir dans ce dossier.