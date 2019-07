Les Sherbrookois célèbrent la coupe Stanley avec David Perron

Sous les coups de 10 h, ils étaient plus d'une centaine de personnes déjà à faire la file devant le Palais des sports Léopold-Drolet. Certains d'entre eux sont arrivés aussi tôt qu'à 5 h.

Pour plusieurs, cette journée restera gravée dans les mémoires longtemps. Voir la coupe Stanley en vrai, c'est un de mes rêves à moi, mais aussi à mon père. C'est un rêve qui se réalise! s'est exprimé un jeune amateur rencontré sur les lieux.

Savoir que tu as gagné ça et que plusieurs grands noms ont tenu cette coupe dans les mains, ça fait vraiment chaud au coeur d'être à côté. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir à Sherbrooke , a renchéri une adolescente.

Une grand-mère rencontrée sur place tenait en main une photo de son petit-fils. Jacob a été aidé par la Fondation David Perron pour un équipement de gardien de but. Cette année, Jacob veut absolument revoir David pour lui montrer sa photo.

Conte de fées

Oeuvrant dans le milieu du sport sherbrookois depuis près de 50 ans, le journaliste de Radio-Canada Estrie, Jean Arel, rappelle que cette coupe, David Perron ne l'a pas volée. Dans sa tête, il sait très bien la chance qu'il a eue. Il sait très bien comment il a travaillé fort pour y arriver, mais aussi comment il a performé. Il faut se rappeler que ce n'est pas un joueur de troisième ou quatrième trio. C'est un joueur de premier trio qui a eu un impact majeur dans la conquête de la Coupe Stanley.

Si les Sherbrookois sont fiers du parcours de David Perron, plusieurs souligneront qu'ils sont surpris de voir où il est rendu aujourd'hui. C'est comme un conte de fées qui se réalise aujourd'hui. Personne n'aurait pensé qu'il en arriverait là. On est tous très fiers de voir qu'on a le droit de rêver, qu'on a raison de rêver parce que des fois, le rêve devient réalité , ajoute Jean Arel.

Horaire chargé

Au total, 300 familles pourront rencontrer le joueur des Blues de Saint Louis et se faire photographier avec le prestigieux trophée lors d'une activité au Palais des sports Léopold-Drolet. Le tout commencera à 14 h.

Par la suite, vers 16 h, le numéro 57 et la coupe Stanley défileront sur la rue King en direction de Magog. Ils s'arrêteront au quai McPherson avant d'être accueillis à l'hôtel de ville, où David Perron signera le livre d'or de la municipalité.

En soirée, David Perron célébrera avec sa famille et des amis dans l'intimité.

La dernière fois que Sherbrooke a accueilli une coupe Stanley remportée par un joueur, c'est en 1993. Le Sherbrookois Stéphan Lebeau avec le Canadien de Montréal avait remporté les grands honneurs. Les frères Stéphane et Jimmy Waite, qui ont été tour à tour entraîneurs des gardiens de but des Blackhawks de Chicago, avaient amené la coupe en 2010, 2013 et 2015.