L'ACF espère travailler en français avec le nouveau secrétaire des affaires francophones

Bien qu’il souhaiterait pouvoir discuter en français avec la personne qui remplacera Nadine Wilson à titre de secrétaire des affaires francophones de la province, le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) Denis Simard estime qu’il est plus important que celui ou celle qui héritera du poste « soit ouvert à travailler avec la communauté fransaskoise » pour faire avancer les projets des francophones.

Nadine Wilson a démissionné la semaine dernière en raison d’accusations pour voies de fait portées contre elle.

C'est toujours le souhait que la personne qui est là pour parler avec et au nom de la communauté puisse le faire en français, mais il y a un très petit bassin de personnes qui répond à ce critère , explique Denis Simard.

Dans l’éventualité où le gouvernement aimerait recevoir des recommandations, Denis Simard affirme qu’il serait heureux de présenter une liste de candidatures potentielles pour remplacer Nadine Wilson.

Je ne m’attends pas à ce qu’on soit sollicité, mais si c’est le cas, on pourrait assurément fournir des noms intéressants pour le poste , précise-t-il.

Le premier ministre Scott Moe a pour sa part indiqué qu’une décision sera prise au cours des prochaines semaines pour savoir qui obtiendra les anciennes responsabilités de Nadine Wilson.

Quel est le rôle du secrétaire des affaires francophones? La personne qui agit à titre de secrétaire des affaires francophones de la province chapeaute la direction des affaires francophones au sein du gouvernement provincial. Son mandat est d’entretenir les liens entre la province et la communauté francophone et de faciliter les échanges entre cette communauté et les différents ministères. Source : Gouvernement de la Saskatchewan

Bilan positif

Selon Denis Simard, Nancy Wilson a fait preuve d’une ouverture et d’une sensibilité particulière à propos des projets de la communauté fransaskoise. Il espère que la personne qui la remplacera pourra poursuivre le travail entamé par Mme Wilson.

Les relations entre l’ACF et Mme Wilson ont toujours été saines et transparentes. Nous avons eu des conversations franches et elle a toujours essayé de nous aider ou de nous faciliter l’accès à d’autres ministères au sein du gouvernement , explique-t-il.

Denis Simard a particulièrement tenu à souligner son soutien aux activités de la semaine de la francophonie et l’installation de drapeaux fransaskois dans plusieurs régions de la province.

Avec les informations de Sophie Chevance