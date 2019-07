Pétition pour un service Internet très haute vitesse aux Îles-de-la-Madeleine

Le groupe de citoyens, mené par le fondateur du groupe Facebook d'informations locales « Info-Madelinot », Jacky Poirier, estime qu'il est temps qu'un réseau de fibre à la maison (FTTH) fiable soit déployé dans l'archipel.

Le texte de la pétition rappelle que l'infrastructure de câbles sous-marins de fibre optique, déployée en 2004 grâce au soutien des gouvernements, devait permettre d'atteindre un niveau de service équivalent à celui disponible sur le continent .

On a le droit comme tout le reste du Québec d'avoir ce service-là. Jacky Poirier, instigateur de la pétition

Ça fait déjà deux-trois ans que le monde se plaint du réseau Internet ici qui n'est vraiment pas très fort du tout. On nous vend ça comme de la haute vitesse et on sait très bien qu'on a le plus faible réseau au Québec , soutient Jacky Poirier.

Il estime qu'un service Internet à très haute vitesse est un service essentiel . Selon le texte de la pétition, l'absence de ce service freinerait le développement et nuirait aux opérations des entreprises locales.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et l'instigateur de la pétition, Jacky Poirier Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, parraine l'initiative populaire.

Selon lui, la solution proposée par le gouvernement libéral de déployer un réseau de fibre coaxial ne répondra pas aux besoins des citoyens de l'archipel.

En mai 2018, Québec a octroyé le contrat pour brancher les foyers des Îles-de-la-Madeleine au service Internet haute vitesse à l'entreprise DERY Telecom.

On demande au gouvernement actuel de corriger le tir par les moyens qu'il a à sa disposition. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Par communiqué, le député indique que le gouvernement précédent a choisi d'investir dans un projet bon marché qui ne permettra pas, à terme, de fournir aux Madelinots une technologie d'avant-garde et évolutive ni d'atteindre un niveau de service équivalent à celui disponible sur le continent .

Le texte de la pétition qui réclame un service Internet à très haute vitesse pour les Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La pétition peut être signée sur le site web de l'Assemblée nationale.