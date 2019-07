Le présumé tireur de Fredericton change d'avocat pour une deuxième fois

L'homme accusé d'avoir abattu deux policiers et deux civils en août 2018 change d'avocat pour une deuxième fois, et ce, deux mois avant son procès.

Matthew Raymond a comparu devant le tribunal de Fredericton lundi après-midi, pour son audience préliminaire.

Il doit répondre à quatre chefs d'accusation de meurtre prémédité pour la mort des policiers Sara Burns et Robb Costello, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Le juge Fred Ferguson a accordé à l'accusé le droit de changer une deuxième fois d'avocat. Le présumé tireur est de retour avec son premier avocat, Nathan Gorham, qu'il avait remercié quelques mois plus tôt.

Tout ce qui a été conclu lors du tribunal de lundi est soumis à une interdiction de publication imposée par le juge Fred Ferguson, à l'exception du fait que Matthew Raymond ait changé d'avocat.

Les raisons qui ont poussé l'accusé à changer d'avocat et les répercussions que ce changement pourrait avoir sur la cour sont aussi soumises à une interdiction de publication.

Le procès, qui doit durer près de huit semaines, débutera le 30 septembre. Matthew Raymond doit comparaître à nouveau pour une audience préliminaire dans les prochaines semaines.

Selon les renseignements de CBC