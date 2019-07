Chasse à l'homme : il ne faut pas « se décourager », disent des spécialistes

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky parviennent depuis plus d'une semaine à échapper à la police dans le nord du Manitoba. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut se décourager, selon des experts.

Les deux jeunes de 18 et 19 ans sont toujours introuvables. Leur dernier signalement à York Landing n’a pas pu être confirmé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a décidé de rapatrier en traversier une partie de ses équipes présentes dans cette communauté à Gillam, la région où toutes les recherches ont commencé.

Depuis le début de la traque des deux fugitifs au Manitoba, la GRC est relativement avare en détails qu’elle fournit aux médias. Préserver les détails de l’enquête est dans son intérêt, affirme un ancien agent de la police fédérale à la retraite, Rob Creasser.

Il n’y a pas que les gens qui surveillent les médias, selon lui. Il pense que les suspects gardent un oeil sur ce qui est rapporté dans la presse. Donc vous ne voulez pas leur donner trop d’informations [sur les activités policières], ajoute-t-il.

D’autres experts en chasse à l’homme affirment que Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont peut-être aussi aidés par des amis, de la famille ou des voisins.

Lenny DePaul explique que les traques ne se limitent pas aux policiers qui passent au peigne fin la dense forêt autour de Gillam. Il y a, parallèlement, une enquête sur les fugitifs. [Les policiers] explorent toutes les pistes, tout le monde, déclare celui qui a, autrefois, dirigé la U.S Marshal Fugitive Task Force, chargée de traquer les pires fugitifs des États-Unis.

Après plus d’une semaine de recherches dans le nord de la province, aucune piste sérieuse n’a été découverte par la GRC. Pourtant, la police fédérale pensait avoir fait une avancée dimanche soir lorsqu’elle a dépêché plusieurs de ses agents à York Landing, en se basant sur une source crédible qui affirmait avoir aperçu Kam McLeod et Bryer Schmegelsky. Selon cette source, ils auraient été aperçus près du dépotoir de cette communauté située à 90 km au sud-ouest de Gillam.

Une aiguille dans une botte de foin

Mais 24 heures plus tard, les agents de la GRC retournent, bredouille, à Gillam après une recherche minutieuse et approfondie. C’est, en quelque sorte, un retour à la case départ pour la police fédérale.

Les agents de première ligne qui ont sillonné la forêt pendant des heures sans rien trouver sont certainement frustrés, pense Rob Creasser, qui est aussi porte-parole de l’Association canadienne professionnelle de la police montée.

Le travail, en tant que policier, c’est d’attraper les méchants et ces derniers n’ont toujours pas été capturés. C’est ce qu’on veut faire. Rob Creasser, ancien policier de la GRC

Il affirme par ailleurs que la déception de la part des agents de la GRC ne peut pas interférer avec leur tâche : ils sont toujours à la recherche de deux hommes suspectés de trois meurtres.

Le professeur de criminologie à l’Université Carleton à Ottawa, Darryl Davies, est convaincu que la GRC fait tout son possible. Des agents lourdement armés ont établi des barrages routiers, fouillé des bâtiments abandonnés, fait voler des drones et utilisé des images thermiques la semaine dernière.

« Je pense que le plus gros défi pour les policiers, c’est qu’ils cherchent une aiguille dans une botte de foin », dit-il. Il croit aussi que l’armée devrait participer aux recherches au sol, en plus des moyens aériens qu’elle a déjà déployés. Les Forces armées canadiennes sont plus entraînées à faire des recherches en terrain difficile que les policiers, dont le travail est généralement limité aux villes et le long des routes.

Les parents, un facteur déterminant

Une ancienne policière de la GRC, Kim Watt-Senner, affirme que plus la traque dure, plus c’est difficile pour les policiers qui ont mis leur vie personnelle de côté.

Elle ajoute que le public ne devrait pas être découragé par le manque de progrès apparent : la police en sait toujours plus que ce qu’elle laisse transparaître.

Peu importe à quel point ce cas est exceptionnel, les policiers suivent les procédures. Kimm Watt-Senner, ancienne policière de la GRC

C’est important aussi que le public sache que les renseignements qu’il fournit à la police sont appréciés parce que c’est probablement grâce à ça que les suspects vont finir par être attrapés, ajoute-t-elle.

Mais Kim Watt-Senner pense qu’un facteur déterminant dans toute cette affaire pourrait être un plaidoyer des parents des fugitifs les implorant de se rendre.

« Il faut qu’ils voient à quel point leurs parents sont dévastés par leurs actes. Peut-être que ça pourrait être le tournant qui leur ferait tout arrêter », indique Mme Watt-Senner.