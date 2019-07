Le manque d'intérêt pour les postes de députés de l'ACF à Saskatoon n'étonne pas

Selon eux, la situation actuelle est due aux controverses entourant les élections de 2017. Celles-ci ont provoqué un désengagement de la communauté pour les élections partielles de Saskatoon prévues le 28 septembre.

L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise a annoncé vendredi que la période de réception des candidatures en vue de ces élections était prolongée jusqu’au 3 août, à 16 h.

La date limite était initialement fixée au 26 juillet.

[La dernière élection], c’était une période houleuse et dommageable pour la communauté. Ça m’attriste, mais ce n’est pas surprenant qu’on ait eu à prolonger la période pour recevoir des candidatures , explique Gabrielle Lepage-Lavoie, qui est impliquée depuis une vingtaine d’années dans la communauté fransaskoise à Saskatoon.

Ce qui s’est passé [lors de la dernière élection] a créé un grand traumatisme et on en subit les conséquences présentement. C’est très malheureux, car on ne peut pas se permettre d’être divisés à ce point-là , souligne pour sa part l’ancienne députée communautaire de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise à Saskatoon, Élyse Proulx-Cullen.

Un peu d’optimisme

Pour Gabrielle Lepage-Lavoie, la solution pourrait passer par de nouveaux visages désireux de réparer les pots cassés à Saskatoon.

J’espère qu’on va pouvoir trouver des gens intéressés à amener leur talent et leur expertise au sein de l’ACF. Je suis confiante qu’avec le temps, on trouvera les perles rares , indique-t-elle.

Les postes de députés communautaires de la Ville des Ponts sont vacants depuis l’année dernière à la suite de la démission des députés de Saskatoon pour des raisons personnelles.