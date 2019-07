Victime de propos haineux, le Café Frida révise sa présence sur les réseaux sociaux

Des personnes associées au mouvement La vague bleue auraient donné une mauvaise note au commerce du centre-ville de Trois-Rivières sur plusieurs réseaux sociaux, en plus d'y dénoncer la présence d'anarchistes.

C'est vraiment plate, parce qu'on avait comme une note quasi parfaite. On avait tellement des beaux commentaires! Gabrielle Cossette, propriétaire du Café Frida

La propriétaire a donc décidé de fermer la section permettant à ses clients d'évaluer son commerce sur Facebook.

La propriétaire du restaurant Frida, Gabrielle Cossette. Photo : Radio-Canada

Je veux juste éteindre le feu depuis un mois , explique Gabrielle Cossette. Je veux juste que tout le monde soit correct et puis qu'ils arrêtent de penser qu'on est associés à quelque chose. On n’est associés à rien, on est juste associés au véganisme, c'est tout!

En ce qui concerne Google, elle dit avoir demandé la tenue d'une enquête après avoir signalé les commentaires jugés déplacés.

Des affiches posées sans autorisation

Cette série de commentaires négatifs survient quelques semaines après que le Café Frida ait reçu la visite de trois membres de La vague bleue, qui y avaient apposé, sans autorisation, des affiches.

La propriétaire du restaurant souhaite que le mouvement de haine dirigé vers son commerce prenne fin.

Il y a beaucoup d'inquiétude. Les gens sont surtout tannés, fatigués, épuisés, à bout de ressources. Même si je fais mon possible, on a toujours le nuage noir autour de nous , se désole-t-elle.

Les organisateurs de La vague bleue ont refusé de répondre à nos questions sur le sujet.