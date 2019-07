Gare au risque d'incendie dans vos plates-bandes

Les nombreux avertissements de chaleur et les faibles précipitations poussent un pompier de Beresford, au Nouveau-Brunswick, à mettre en garde la population contre les risques posés par le paillis.

Il invite les résidents à la prudence lorsqu'ils utilisent du paillis dans leur jardin à proximité de leur demeure, un produit hautement inflammable.

Le paillis, c'est du bois très sec. Avec un mégot de cigarette, un feu s'allume très rapidement , avertit le chef pompier adjoint de Beresford, Allain Dancause.

Le pompier Allain Dancause déconseille l'usage de paillis à proximité des résidences. Photo : Radio-Canada

Il indique que l’un des endroits les plus à risque, c’est tout près des maisons, où souvent les gens finissent par jeter leurs mégots de cigarette.

Il est actuellement interdit de faire des feux, partout au Nouveau-Brunswick. L'interdiction a été imposée dimanche après-midi en raison de la chaleur et des faibles pluies des derniers jours.

Il y a deux ans, la brigade d'Allain Dancause a été appelée pour éteindre un incendie à Beresford.

C'est justement c'est un mégot de cigarette qui avait été tiré sur le paillis , explique le chef pompier.

Selon un rapport de Statistique Canada, les mégots de cigarettes et les articles de fumeurs sont l'une des principales causes d'incendies résidentiels au Canada.

Document préparé par le Centre canadien de la statistique juridique pour l’Association canadienne des chefs de pompiers Photo : Statistique Canada

Plus récemment, à l’Île-du-Prince-Édouard, un édifice à logements s’est enflammé et les autorités ont déterminé que l’incendie s’est d'abord déclaré dans le paillis, et que la cause de l'incendie était vraisemblablement un mégot de cigarette.

Une vingtaine de pompiers combattent le brasier. Photo : CBC/Steve Bruce

Pour éviter d'autres drames du genre, M. Dancause déconseille l'usage de paillis à proximité des résidences.

Autant que possible, ne pas mettre ça près d'une maison ou près d'une chose en bois, un cabanon ou même un patio. Parce que c'est du bois, le feu va commencer dans le paillis et va se propager.

Le pompier de longue date croit que davantage de sensibilisation devrait être faite sur l'utilisation du paillis à la maison et aux dangers liés à celui-ci.

Un manque de sensibilisation

Norma Christie n’était pas au courant que le paillis était inflammable et indique que si elle l’avait su, jamais elle n’aurait utilisé ce produit chez elle.

Elle a l’intention de le remplacer par des alternatives plus sécuritaires.

Norma Christie ignorait que le paillis était aussi inflammable. Elle a l'intention d'utiliser un produit alternatif pour éviter de tout perdre dans un incendie. Photo : Radio-Canada

Probablement des roches. [...] Je vais trouver quelque chose d’autre et je vais essayer d’encourager ma voisine à faire la même chose.

Je trouvais que ça faisait, c'était beau, ça faisait propre , raconte-t-elle.

Il faudra faire preuve de prudence puisque Environnement Canada prévoit que le mercure restera élevé au cours des prochains jours.

Selon un reportage de François Vigneault