Capital One : des données personnelles de 6 millions de Canadiens ont été volées

Les renseignements personnels de 106 millions de clients nord-américains de Capital One, dont 6 millions de Canadiens, ont été dérobés par un pirate informatique, qui a été arrêté.

Les données volées comprennent les noms et adresses, numéros de téléphone et dates de naissance des clients. Au Canada, le numéro d'assurance sociale d'environ 1 million de clients a été compromis, a indiqué Capital One dans un communiqué.

Capital One affirme avoir découvert ce vol de données le 19 juillet, et l'individu qui en est responsable a été arrêté par le FBI.

Le pirate n'a eu accès à aucun compte de crédit, selon Capital One.