Une nouvelle intersection sème la confusion sur la rue Donald à Ottawa

La nouvelle configuration de l’intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent à Ottawa fait croire à certains automobilistes que la piste cyclable fraîchement réaménagée est destinée aux voitures.

En 2017, la Ville d’Ottawa a conclu dans son rapport annuel sur la sécurité routière (Nouvelle fenêtre) que l’intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent arrivait au sixième rang des croisements avec le plus grand nombre de collisions. Cette année-là, on en a recensé 32, dont 12 ont fait des blessés.

Pour corriger le tir, l’administration municipale a déboursé 1,2 million de dollars pour créer une intersection protégée l'an dernier. Des îlots de ciment ont été ajoutés pour séparer la voie réservée aux vélos du reste de la chaussée. Les sections pour cyclistes ont également été repeintes en vert.

Mais ce qui semble confondre les automobilistes, ce sont les nouvelles bretelles réservées aux cyclistes. Ces voies, autrefois destinées aux voitures, ont été rétrécies et permettent maintenant aux cyclistes de tourner vers le boulevard Saint-Laurent.

CBC a noté en mi-journée que quatre voitures ont emprunté la bretelle réservée en une heure, même si elle est à peine assez large pour laisser passer une automobile. Des marques noires visiblement causées par la friction de pneus sur le trottoir témoignent de ces passages clandestins.

Ça va prendre un peu d’éducation pour que les gens comprennent réellement comment l’intersection fonctionne. Rawlson King, conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe

Plus sécuritaire, mais améliorable

De son côté, la coordonnatrice des événements spéciaux pour Bike Ottawa, Felicity Borgal, croit fermement que la nouvelle configuration est plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Les îlots de ciment forcent les automobilistes à effectuer des virages à droite plus larges afin de mieux voir les autres usagers de la route.

Mais l’intersection pourrait être améliorée, notamment en peignant la piste cyclable en vert – comme c'est le cas à d’autres endroits à Ottawa. Mme Borgal note également qu’il n’y a pas de réelle piste cyclable près de l'intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent.

Bon nombre de pistes cyclables d'Ottawa sont peinturées en vert. Photo : CBC

Cette intersection en particulier n’est pas connectée à d’autres infrastructures cyclables. S’il y avait une piste cyclable qui menait à la bretelle, un automobiliste ne tenterait pas de s’y aventurer , fait-elle remarquer.

Le conseiller du quartier Rideau-Rockliffe, Rawlson King, souligne que son bureau surveille de près les enjeux entourant l’intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent. Il estime que les indications actuelles sur la chaussée devraient suffire à aider les automobilistes à rester dans leur voie.

Quant à l’implantation de nouvelles mesures, comme repeindre la piste cyclable en vert, il faudra consulter des experts municipaux, prévient-il.

D'après les informations de Jean-Sébastien Marier