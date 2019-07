Quel avenir pour le phare du Cap-des-Rosiers?

Ces jours-ci, les curieux sont nombreux à vouloir visiter le plus haut phare du Canada, reconnu lieu historique national du Canada depuis 1973.

Mais, d'année en année, la gestion du site assurée par un organisme à but non lucratif demeure précaire.

Pêches et Océans Canada, qui est toujours propriétaire des lieux, finance le strict minimum.

On a réussi à leur faire payer l'entretien du gazon. Donc, on a un montant de 2000 $ pour le gazon, par saison , indique la présidente du site historique maritime de Cap-des-Rosiers, Lise Sainte-Croix. Elle précise du même souffle qu’il s’agit de la seule contribution de Pêches et Océans.

Le ministère fédéral souhaite ainsi s'en départir, le jugeant excédentaire pour l'aide à la navigation.

L'endroit est donc administré par des bénévoles qui financent les opérations uniquement avec les revenus générés par les entrées et les visites guidées.

Le phare de Cap-des-Rosiers est en service depuis 1858. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les administrateurs du site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers ont présenté un plan d'affaires au précédent gouvernement conservateur en 2015, demandant la réfection complète et un budget annuel de 90 000 $ pour assurer son fonctionnement.

Ils souhaitaient, à l’époque, devenir propriétaires du phare.

La présidente de l'organisme affirme que le gouvernement n'a jamais envoyé d'accusé de réception.

La ministre fédérale et député de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, rappelle que Parcs Canada n'a pas l'intention d'acquérir le phare de Cap-des-Rosiers et que Pêches et Océans Canada a peu de marge de manœuvre financière avec la réfection de plusieurs ports de pêche.

Il y a aussi des priorités qu'on doit établir avec les ports pour petits bateaux et toute l'industrie des pêches, dans le milieu, qui est importante aussi et il y a énormément de demandes , soutient-elle.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'attend à beaucoup plus du fédéral.

On sait que Parcs Canada gère d'autres phares au pays, dont celui de Pointe-au-Père. Ça pourrait être une opportunité pour faciliter l'investissement. Chez Parcs Canada, je sais qu'il ne serait pas excédentaire. Mais, chez Pêches et Océans, il l'est. Mais pour moi, le plus important, c'est que, peu importe le ministère, le fédéral investisse de l'argent dans le phare de Cap-des-Rosiers.

Le phare de Cap-des-Rosiers est en service depuis 1858. Il est visité par des milliers de touristes chaque été.

Avec les informations de Martin Toulgoat