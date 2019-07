Le Grand Marché est populaire, mais pas les navettes pour s'y rendre

L'ouverture d'un nouveau marché public à des kilomètres du Vieux-Port laissait craindre que les touristes ne soient plus au rendez-vous. Pour les attirer, la Ville offre une navette gratuite qui relie le Château Frontenac et le Centre Vidéotron.

Radio-Canada a constaté que peu de gens sont montés à bord des navettes, lundi.

Malgré tout, le directeur général de la Coopérative des horticulteurs de Québec, Daniel Tremblay, ne s'en fait pas outre mesure.

C'était une demande de nos membres [d'assurer] l'accès pour les touristes au Grand Marché. C'est ce qu'on a fait, je pense que c'est déjà positif de voir les gens qui en débarquent puis qui sont contents de voir le service en fonction.

Ni la Ville ni le Grand Marché n'ont voulu dire combien coûtait le service de navettes. Les chiffres quant à l'achalandage devraient être disponibles cet automne.

Or, la plupart des touristes rencontrés lundi ont utilisé leurs propres moyens pour se rendre au site du Grand Marché. La plupart ne connaissaient pas le service.

Des commerçants satisfaits

Pour les commerçants, le nombre de personnes devant les kiosques importe davantage que celui dans les navettes.

Si le départ du Vieux-Port en inquiétait certains, leurs craintes se sont vite estompées. C’est le cas du propriétaire de So-Cho Le saucissier, Guillaume St-Cyr, qui a pignon sur rue au Grand Marché.

C'est sûr qu'au début, c'est toujours un petit stress, parce que ça allait quand même bien au Vieux-Port. Mais on peut dire qu'après 2008, on avait senti [...] une baisse après les fêtes du 400e. Là, je recommence à faire les chiffres que je faisais en 2008, 2009, 2010, et qui étaient vraiment des années exceptionnelles dans le Vieux-Port.

Le service de navettes est disponible jusqu'au 14 octobre.